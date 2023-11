Staršem ukradla vse prihranke in denar zapravljala za luksuz

Prevara se je začela leta 2017, ko je oče Garyja Mansella padel in se hudo poškodoval. Mansell se je nato z ženo Diane preselil k staršem, da bi skrbel zanju. Par je je prevzel nadzor nad financami staršev, leta 2019 pa so sklenili dogovor, da prodajo hišo.

Kot je pojasnila britanska policija, sta Gary in Diane denar zapravljala za luksuzna potovanja, hotele, avtomobile in podobno. Privoščila sta si 14-dnevne počitnice na Jamajki v vrednosti 9000 evrov, novo kuhinjo za skoraj 29.000 evrov, pa tudi počitnice na Zelenortskih otokih (4600 evrov). Diane Mansell je ob tem porabila 10.000 evrov za kozmetične zobozdravstvene posege, kupovala je tudi drage torbice prestižnih znamk. Na računu staršev je na koncu ostalo le dobrih 30 centov.

Policija je na njunem domu zasegla več vrednih predmetov. Kot so pojasnili, sta Mansellova zlorabila zaupanje starejših zakoncev in ju pustila brez doma in denarja. Detektiv Danny Molyneux je za BBC dejal, da obsojenca do svojih žrtev nista izkazala nobenega spoštovanja ali sočutja.