V Beogradu se je vdrl strop tržnice. Štirje poškodovani, eden huje

Klic na pomoč je center za obveščanje prejel ob 11.25, na kraj dogodka na Bulevarju Mihaila Pupina so takoj odhitela tri gasilska vozila s 16 gasilci iz Zemuna, Zvezdare in Voždovca, navedbe poveljnika gasilske brigane Miloša Majstorovića povzema javna radiotelevizija RTS.

Trije ljudje so iz porušenega dela stavbe prišli sami, eno osebo pa so izpod ruševin morali izvleči gasilci. Na urgenci so potrdili, da so bile poškodovane štiri osebe, od tega tri lažje, medtem ko jo je ena odnesla slabše – utrpela je odprt zlom roke, poškodovano pa ima tudi glavo. Njeno življenje pa ni ogroženo, je potrdil beograjski župan Zoran Radojičić. Sporočeno je bilo tudi, da so stavbo preiskali in da nihče ni ostal ujet pod ruševinami. Prav tako ni nevarnosti za preostali del zgradbe.

Podžupan Goran Vesić je dejal, da preiskava poteka, ugotavljajo, kako je prišlo do porušenja stropa. Dodal je, da zgradba tržnega centra Stari Merkator ni bila obnovljena od odprtja in da bodo o tem mestne oblasti razpravljale v prihodnjih dneh.

Po prvih podatkih je nad ribarnico na tla zgrmela stropna obloga iz mavčnih plošč v velikosti kar 100 kvadratnih metrov, pišejo lokalni mediji, ki navajajo tudi izjave prič: "Zgodilo se je v trenutku, samo počilo je," "Samo naenkrat se je stemnilo," "Slišali smo krike ljudi, videli smo tudi kri."