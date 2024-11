Stari posnetki razkrili Barronov slovenski naglas in kaj si o tem misli Trump

Kratkemu posnetku je sledil pogovor z zakoncema Trump v studiu. "Ima naglas," je komentiral voditelj Larry King. Ponosna in nasmejana Melania je odgovorila: "Res je. Večino časa preživlja z menoj, tako da ..." Nato se je voditelj obrnil na Trumpa in ga vprašal, kaj si misli o tem. Trump pa je v svojem stilu odgovoril: "Mislim, da je to super. Kar koli počne, je zame v redu." Melania pa je nato dodala, da je mali Barron že poliglot. "Pravzaprav govori tri jezike," je dejala, Trump pa je pristavil, da je njegov sin zelo pameten. Melania sicer ni pojasnila, za katere tri jezike gre, a zagotovo sta med njimi angleščina in slovenščina.

Interakcijo med družino Trump so posneli v Trumpovem nebotičniku v New Yorku, kjer je mali Barron odraščal. Danes je Barron star 18 let, po višini je prerastel tako mamo kot očeta, študira pa poslovne vede na univerzi v New Yorku.