Starmer in Macron gostita novo srečanje koalicije voljnih

Po navedbah Macrona na virtualnem srečanju sodeluje okoli 30 zaveznic. Nemški kancler Friedrich Merz pa je napovedal, da bodo govorili tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Pri tem je francoski predsednik v današnjem intervjuju za francosko medijsko mrežo TF1 posvaril pred mirovnim dogovorom, ki ne bi bil podprt s trdnimi varnostnimi jamstvi.

Prepričan je, da morajo jamstva vključevati močno in dobro opremljeno ukrajinsko vojsko, pri njih pa da bi morale sodelovati tudi sile zaveznic. Te ne bi delovale na fronti, bi pa zagotavljale zračno, morsko in kopensko pomoč kot signal, da je trajen mir v Ukrajini tudi skupni evropski cilj, je dodal Macron.

Srečanje koalicije voljnih sledi ponedeljkovim pogovorom več evropskih voditeljev, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in predsednika ZDA Donalda Trumpa v Beli hiši. Slednji je po pogovorih povedal, da so z evropskimi voditelji in Zelenskim govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA.