Tujina

Starmer in Macron gostita novo srečanje koalicije voljnih

London, 19. 08. 2025 13.45 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
STA
Komentarji
22

Britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron gostita novo virtualno srečanje zaveznic Ukrajine v okviru t. i. koalicije voljnih. Na srečanju bodo prisotne seznanili z izidom ponedeljkovih pogovorov v Beli hiši, razpravljali pa bodo tudi o nadaljnjih korakih za končanje vojne v Ukrajini.

Po navedbah Macrona na virtualnem srečanju sodeluje okoli 30 zaveznic. Nemški kancler Friedrich Merz pa je napovedal, da bodo govorili tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Pri tem je francoski predsednik v današnjem intervjuju za francosko medijsko mrežo TF1 posvaril pred mirovnim dogovorom, ki ne bi bil podprt s trdnimi varnostnimi jamstvi.

Prepričan je, da morajo jamstva vključevati močno in dobro opremljeno ukrajinsko vojsko, pri njih pa da bi morale sodelovati tudi sile zaveznic. Te ne bi delovale na fronti, bi pa zagotavljale zračno, morsko in kopensko pomoč kot signal, da je trajen mir v Ukrajini tudi skupni evropski cilj, je dodal Macron.

Srečanje koalicije voljnih sledi ponedeljkovim pogovorom več evropskih voditeljev, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in predsednika ZDA Donalda Trumpa v Beli hiši. Slednji je po pogovorih povedal, da so z evropskimi voditelji in Zelenskim govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA.

Starmer in Macron na videoklicu.
Starmer in Macron na videoklicu. FOTO: Profimedia

Zelenski je medtem v ponedeljek pojasnil, da bodo zahodne zaveznice Kijeva v desetih dneh formalizirale varnostna jamstva za Ukrajino, da bi preprečili nove ruske napade v primeru mirovnega sporazuma z Moskvo. Danes pa je ukrajinski predsednik na omrežju X ponovil, da so bili pogovori v Washingtonu "pomemben korak h končanju vojne" in zagotavljanju varnostnih jamstev.

"Že delamo na konkretni vsebini varnostnih jamstev," je nadaljeval in dodal, da voditelji danes nadaljujejo s koordiniranjem in pogovori.

Danes bo sicer potekala tudi videokonferenca voditeljev članic EU, na kateri bodo ravno tako razpravljali o pogovorih v Washingtonu.

KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
19. 08. 2025 14.32
+1
Začelo se je reševanje zlikovca putina...
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
19. 08. 2025 14.31
+1
Problem sveta sta ravno ti dve velesili ki se sedaj menita med seboj. Kitajska ima veliko miroljubnejšo politiko
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
19. 08. 2025 14.29
+2
Danes imamo dva konflikta Ukrajino in Gazo. V obeh primerih napadalci ne bodo kaznovani oz. bodo celo nagrajeni. Prihaja spet divji zahod.
ODGOVORI
2 0
BBcc
19. 08. 2025 14.31
Točno tako. Kradejo, ker še nimajo dovolj. Reveži.
ODGOVORI
0 0
Rudar
19. 08. 2025 14.31
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
dule71769904
19. 08. 2025 14.27
a Robija pa niso povabl
ODGOVORI
0 0
Rudar
19. 08. 2025 14.29
+2
Robi se pripravlja na poroko. Rabi mir.
ODGOVORI
2 0
Tvojamat420
19. 08. 2025 14.23
+0
Ne razumem tukaj nekaterih... rdeckarjev. Vojno treba nehat in zato naj se ukrajina odpove ozemlju. Ma kaj se nismo v casu komunistov odpovedali trstu? Zakaj vas sedaj trst tako boli, ce smo se pa odpovedali zato da je mir. Isto hocete od ukrajincev, dvolicnezi.
ODGOVORI
1 1
Rudar
19. 08. 2025 14.25
+2
A če bo tebi kdo vlomil v bajto in pokradel vse kar imaš, se boš odpovedal hiši in imetju, samo, da bo mir.
ODGOVORI
2 0
BBcc
19. 08. 2025 14.26
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
Minifa
19. 08. 2025 14.26
+0
TRST nikoli ni bil Slovenski je bil Italijanski tako kot cela ISTRA meja je leta 1938 potekala na drugi strani Ljubljane če ne poznaš zgodovine ne palamudi. )) in vsaka Dražgoška veselica o tem kaj so priključili matici je čista provokacija.
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
19. 08. 2025 14.27
-1
a maš rdeče oči da povsod rdeče vidiš😄
ODGOVORI
0 1
Blue Dream
19. 08. 2025 14.34
Minifa saj tudi preostali del Slovenije ni bil od nekdaj slovenski. Te države so neparmanentne tvorbe na dolgi rok
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
19. 08. 2025 14.21
+4
Čas je že da se ta norija konča
ODGOVORI
4 0
BBcc
19. 08. 2025 14.26
Že zdavnej ja. Ko nimaš ka počet kot voditelj in greš napadat druge države.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
19. 08. 2025 14.30
Problem so razne velesile ki izvajajo bullying nad drugimi. Predvsem dve velesili
ODGOVORI
0 0
BBcc
19. 08. 2025 14.31
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
BBcc
19. 08. 2025 14.19
+1
Tako je prav. Samo močna oborožitev z nasprotne strani pomaga diktatorjem, da dajo mir.
ODGOVORI
2 1
Nocturne
19. 08. 2025 14.08
-1
Se pravi EU, ki ima nuklearno orožje, NATO in na voljo vojske različnih držav, ne samo teh, ki so jih povabili na sestanek, skrbi za lastno varnost, ker če se ne vključimo v vojno smo mi naslednji?? Macron(in kompanija) že skoraj 5 let dela vse v njegovi moči, da bi eskaliral vojno v širši konflikt, hkrati pa doma zatira opozicijo, v Franciji ima njegovo "delo" 20% podpore, sploh ne bi bil premier, če ne bi uporabljall posebnih francoskih volilnih vzvodov. V angliji nivo življenja za srednji razred strmo upada, v Londonu sploh ni več varno zaradi njihovih preteklih politik IN zdaj so ti ljudje tisti, ki se "trudijo" za mir? Medtem ko izkoristijo vsako priložnost da popljuvajo ruse, pogledajo v naše kamere in trdijo, da je to za naše dobro. Če želimo racionalno komentirati njihovo "delavno uspešnost" pa razni mediji, ala 24ur(ki je samo del medijskega konglomerata za našo regijo) pač pogledajo stran, ali še slabše, zaprejo komentarje.
ODGOVORI
1 2
Rudar
19. 08. 2025 14.16
+1
Ne blodi. Za vojno v Ukrajini je kriva Rusija in njihov samonamišljeni car. Nihče drug.
ODGOVORI
2 1
Nocturne
19. 08. 2025 14.26
-1
Umiri se rudar, to da misliš da ni NIHČE drug odgovoren samo pomeni, da preveč bereš ala 24ur. Začetek vojne je bil zaradi izvolitve Bidna, in kompanije ki je vabila Ukraino v NATO, kljub prejšnjim obljubam, da naj bo to nevtralno ozemlje. Vojne bi bilo brez pomoči zahoda že zdavnaj konec, bilo bi manj smrtnih žrtev, EU in SLO ekonomija bi bile v boljšem stanju, cenejši energetiki, in še bi lahko naštevali.
ODGOVORI
0 1
BBcc
19. 08. 2025 14.29
+2
Napad na Krim je bil zaradi izvolitve Bidna?
ODGOVORI
2 0
