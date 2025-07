Starmer napovedal, da bodo priznali Palestino, če Izrael ne izpolni pogojev

Združeno kraljestvo bo septembra priznalo Palestino, če Izrael ne sprejme ukrepov za lajšanje razmer v Gazi in se zaveže k rešitvi dveh držav, je sporočil britanski premier Keir Starmer. London bi se z morebitnim priznanjem pridružil Franciji, ki je že napovedala, da bo to storila na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov.

Keir Starmer FOTO: AP icon-expand

Britanski premier Keir Starmer je napovedal, da bo Združeno kraljestvo na zasedanju Združenih narodov septembra priznalo palestinsko državo, če Izrael ne bo končal "grozljivih razmer v Gazi". "Dejal je, da bo Združeno kraljestvo septembra, pred Generalno skupščino ZN, priznalo državo Palestino, razen če izraelska vlada sprejme bistvene ukrepe za konec grozljivih razmer v Gazi, doseže premirje, jasno pove, da na Zahodnem bregu ne bo prišlo do priključitve in se zaveže k dolgoročnemu mirovnemu procesu, ki bo prinesel rešitev z dvema državama," je njegovo izjavo povzel Sky News.

Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, priznava najmanj 142 držav, med njimi Slovenija. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujeta. Vsa palestinska ozemlja so pod izraelsko okupacijo, vzhodni Jeruzalem, kjer bi bila prestolnica Palestine, pa si je Izrael enostransko priključil. Številni strokovnjaki ZN in človekoljubne organizacije opozarjajo, da Izrael v Gazi izvaja genocid, na Zahodnem bregu pa politiko apartheida.

Starmer pravi, da je zdaj čas za priznanje Palestine, saj bi to imelo največji vpliv, saj je, kot pravi, ogroženo upanje na rešitev dveh držav – "varen" Izrael ob "izvedljivi" palestinski državi. Starmer je pojasnil, da priznanje pogojuje, ker želi doseči učinek na terenu. Ob tem je ponovil, da morajo biti izpuščeni vsi talci. Kot je dejal, si prizadeva za "varen" Izrael ob boku "delujoče in suverene" Palestine. Gibanje Hamas, ki vlada v Gazi, se mora po njegovih besedah zavezati razorožitvi ter pristati na to, da ne bo del bodočih oblasti. Starmer je ob tem sporočil, da je Združeno kraljestvo danes iz zraka v razdejano enklavo spustilo pomoč, a dodal, da je treba najti dolgoročno rešitev za krizo v enklavi. Dodal je, da si želi, da bi v Gazo vsak dan vstopilo vsaj 500 tovornjakov pomoči.

Izrael zavrača Starmerjevo izjavo

"Sprememba stališča britanske vlade v tem trenutku, ki je sledila francoski potezi in notranjepolitičnim pritiskom, predstavlja nagrado za Hamas in škoduje prizadevanjem za dosego premirja v Gazi in okvira za izpustitev talcev," je na svojem profilu na družbenem omrežju X sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Poudarili so, da Izrael zavrača izjavo predsednika vlade Združenega kraljestva.

Združeno kraljestvo je odigralo ključno vlogo pri oblikovanju Izraela. V času prve svetovne vojne je namreč tedanji britanski zunanji minister James Balfour objavil odprto pismo, v katerem je v imenu vlade podprl ustanovitev "nacionalne domovine za judovski narod" na ozemlju tedanje Palestine. Območje Palestine je nato po razpadu Osmanskega cesarstva prešlo v britanske roke, po koncu druge svetovne vojne, novembra 1947, pa so Združeni narodi potrdili oblikovanje dveh držav – judovske in arabske – na območju Palestine, pri čemer naj bi bilo sveto mesto Jeruzalem pod mednarodno upravo. 14. maja 1948, takoj po izteku britanskega mandata v Palestini, je tedanji judovski politični voditelj David Ben Gurion razglasil neodvisno državo Izrael in postal njen prvi premier.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že minuli teden napovedal, da bo Francija priznala Palestino, ki pa bi po njegovih besedah morala biti demilitarizirana. Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, priznava najmanj 142 držav, med njimi Slovenija. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujeta. Vsa palestinska ozemlja so pod izraelsko okupacijo, vzhodni Jeruzalem, kjer naj bi se nahajala prestolnica Palestine, pa si je Izrael enostransko priključil. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na mednarodni konferenci, ki ta teden poteka v New Yorku, dejal, da bi se konflikt med Izraelom in Palestino lahko rešil s politično voljo in pogumnim vodstvom, vendar je rešitev dveh držav bolj oddaljena kot kdaj koli prej.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Humanitarna pomoč za Gazo icon-picture-layer-2 1 / 8

Nemški, francoski in britanski zunanji ministri kmalu v Izrael?

Zunanji ministri Nemčije, Francije in Združenega kraljestva bi lahko prihodnji teden obiskali Izrael in predstavili stališče treh vlad, je danes v luči vse hujših humanitarnih razmer v Gazi dejal nemški kancler Friedrich Merz. Dodal je, da sta dve nemški letali na poti v Jordanijo, od koder bosta nato iz zraka dobavili pomoč prebivalcem enklave. "Verjetno bomo zunanje ministre Francije, Združenega kraljestva in Nemčije prosili, naj se naslednji četrtek skupaj odpravijo v Izrael, da predstavijo stališče (...) treh vlad. Izhajamo iz predpostavke, da je izraelska vlada povsem pripravljena priznati, da je zdaj treba ukrepati," je na skupni novinarski konferenci z jordanskim kraljem Abdulahom II. v Berlinu povedal Merz. Dodal je, da je nemška vojska v Jordanijo napotila dve transportni letali, s katerima bodo nato v sredo oziroma najpozneje konec tedna začeli v Gazo dobavljali pomoč iz zraka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jordanski kralj je medtem izrazil hvaležnost za napovedano dobavo pomoči Gazi iz zraka, a hkrati opozoril, da tovrstna oblika pomoči ne zadostuje potrebam. V luči tega je pozval, naj se v Gazo dovoli vstop še več tovornjakom z nujno potrebno humanitarno pomočjo. V zadnjih tednih se je mednarodni pritisk na Izrael okrepil. Vse glasnejši so pozivi k prekinitvi ognja, da bi lahko humanitarne organizacije v Gazo nemoteno dostavile hrano in drugo pomoč ter tako preprečile ali vsaj omejile hudo lakoto, ki grozi vse večjemu številu prebivalcev enklave. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je sicer danes zavrnil mednarodni pritisk za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Dodal je, da bi bila prekinitev konflikta ta trenutek "tragična" za Izraelce in Palestince.

40 evroposlancev poziva k odločnim sankcijam proti Izraelu

"Čas za moralno strahopetnost je mimo," je sporočilo 40 evropskih poslancev tako z levega kot desnega političnega spektra, poroča Euronews. Evropsko unijo so v skupni izjavi pozvali k odločnim ukrepom glede humanitarne krize v Gazi, med drugim, naj začasno prekine trgovinski dogovor z Izraelom in uvede sankcije proti vladi pod vodstvom Benjamina Netanjahuja. Evroposlanci pozivajo EU, naj od izraelske vlade zahteva odgovornost za dejanja, ki "očitno kršijo Ženevsko konvencijo in mednarodno pravo". V izjavi so prav tako pozvali Hamas, naj takoj izpusti izraelske talce, ki so še vedno v Gazi. "Prihodnje generacije bodo današnje voditelje sodile po njihovem odzivu oziroma odsotnosti odziva na grozodejstva v Gazi. To, da zdaj ne ukrepamo, se bo v zgodovino zapisalo kot moralni madež na človeštvu," piše v izjavi, ki so jo videli novinarji Euronewsa.

Humanitarna pomoč za Gazo FOTO: AP icon-expand