Starmer razrešil veleposlanika zaradi povezav z Epsteinom

Britanski premier Keir Starmer je danes razrešil Petra Mandelsona s položaja britanskega veleposlanika v ZDA. Mandelson se je v zadnjih dneh soočal z vse večjim pritiskom zaradi povezav s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, potem ko je med drugim prišlo na dan njuno dopisovanje.

Keir Starmer je britansko zunanje ministrstvo zaradi dodatnih informacij glede Mandelsonovega odnosa z Jeffreyjem Epsteinom prosil za njegovo razrešitev z mesta veleposlanika v ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo. Pri novih informacijah gre za vsebino elektronskih sporočil, ki jih je Peter Mandelson napisal Epsteinu. "Sporočila spletne pošte kažejo, da se globina in obseg odnosa Petra Mandelsona z Jeffreyjem Epsteinom bistveno razlikujeta od tistega, kar nam je bilo znano v času njegovega imenovanja," je v izjavi zapisalo ministrstvo.

Elektronska sporočila sta pridobila britanska časopisa The Sun in Bloomberg, ki sta v sredo poročala, da je Mandelson Epsteinu pošiljal tudi sporočila v podporo v času, ko so ga oblasti preiskovale zaradi spolnih kaznivih dejanj, pišeta francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa. "Zlasti je nova informacija, da je Mandelson namignil, da je bila prva obsodba Epsteina napačna in bi jo bilo treba izpodbijati," je še zapisalo ministrstvo in dodalo, da so Mandelsona ob mislih na žrtve Epsteinovih zločinov s takojšnjim učinkom umaknili s položaja veleposlanika.

Starmer je Mandelsona na to mesto imenoval v začetku letošnjega leta, v zadnjih dneh pa se je razkril njegov tesen odnos z Epsteinom. Pred dnevi je tako ob objavi knjige rojstnodnevnih voščil prišlo na dan, da mu je leta 2003 Mandelson napisal sporočilo, v katerem ga je opisal kot "najboljšega prijatelja." V sredo je Starmer pred razrešitvijo dejal, da še vedno zaupa Mandelsonu in da so bili med njegovim imenovanjem upoštevani vsi ustrezni postopki. Mandelson je za The Sun dejal, da zelo obžaluje svoj odnos z Epsteinom, s katerim se je "družil veliko dlje, kot bi se smel."

