Starmer razrešil veleposlanika zaradi povezav z Epsteinom

London, 11. 09. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA , L.M.
Britanski premier Keir Starmer je danes razrešil Petra Mandelsona s položaja britanskega veleposlanika v ZDA. Mandelson se je v zadnjih dneh soočal z vse večjim pritiskom zaradi povezav s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, potem ko je med drugim prišlo na dan njuno dopisovanje.

Keir Starmer je britansko zunanje ministrstvo zaradi dodatnih informacij glede Mandelsonovega odnosa z Jeffreyjem Epsteinom prosil za njegovo razrešitev z mesta veleposlanika v ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo. Pri novih informacijah gre za vsebino elektronskih sporočil, ki jih je Peter Mandelson napisal Epsteinu.

"Sporočila spletne pošte kažejo, da se globina in obseg odnosa Petra Mandelsona z Jeffreyjem Epsteinom bistveno razlikujeta od tistega, kar nam je bilo znano v času njegovega imenovanja," je v izjavi zapisalo ministrstvo.

Keir Starmer
Keir Starmer FOTO: AP

Elektronska sporočila sta pridobila britanska časopisa The Sun in Bloomberg, ki sta v sredo poročala, da je Mandelson Epsteinu pošiljal tudi sporočila v podporo v času, ko so ga oblasti preiskovale zaradi spolnih kaznivih dejanj, pišeta francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

"Zlasti je nova informacija, da je Mandelson namignil, da je bila prva obsodba Epsteina napačna in bi jo bilo treba izpodbijati," je še zapisalo ministrstvo in dodalo, da so Mandelsona ob mislih na žrtve Epsteinovih zločinov s takojšnjim učinkom umaknili s položaja veleposlanika.

Peter Mandelson
Peter Mandelson FOTO: Profimedia

Starmer je Mandelsona na to mesto imenoval v začetku letošnjega leta, v zadnjih dneh pa se je razkril njegov tesen odnos z Epsteinom. Pred dnevi je tako ob objavi knjige rojstnodnevnih voščil prišlo na dan, da mu je leta 2003 Mandelson napisal sporočilo, v katerem ga je opisal kot "najboljšega prijatelja."

V sredo je Starmer pred razrešitvijo dejal, da še vedno zaupa Mandelsonu in da so bili med njegovim imenovanjem upoštevani vsi ustrezni postopki. Mandelson je za The Sun dejal, da zelo obžaluje svoj odnos z Epsteinom, s katerim se je "družil veliko dlje, kot bi se smel."

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein FOTO: AP

 Po objavi zadnjih poročil o vsebini dopisovanja je Mandelson za BBC dejal, da se je zanašal na zagotovila o nedolžnosti Epsteina, ki da so se nato izkazala za popolnoma napačna.

odpisani zasedli vlado
11. 09. 2025 20.25
-1
Vse države ustrezno ukrepajo proti Epstainovi pedofilski verigi razen ne v ameriki kjer je ameriški oranžni dementnež pedofil trump celo na mestu predsednika.Njegova administracija ga zagovarja tako,da naklada,da ni pomembno kaj se je takrat dogajajlo pri Epstainu saj takrat še ni bil predsednik amerike.Pred nastopom tega izmečka je svet imel drugačno mnenje do amerike sedaj pa amerika postaja največji sovražnik državam celega sveta kar vodi v tretjo svetovno vojno katera je pred pragom.
ODGOVORI
0 1
RdečiKarton
11. 09. 2025 18.32
+2
Kdaj bodo razrešili Starmerja zaradi povezav z Izraelom?!
ODGOVORI
3 1
patogen
11. 09. 2025 17.34
+2
Če se bodo Britanci želeli rešiti propada, se bodo morali znebiti Starmerja.
ODGOVORI
4 2
zrela hruška
11. 09. 2025 17.27
-2
kaaaajjj? taki stari se s tem in podobnim kriminalom ukvarjajo!? 😁😅
ODGOVORI
0 2
