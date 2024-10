Rusi iz 'pozabljenih' skladišč zvlekli 'prastaro' havbico

OGLAS

Ruska posadka strelja s starim vlečnim artilerijskim sistemom proti ukrajinskim položajem v Donecku. To je bilo prikazano na promocijskem posnetku Kremlja, ki so ga prejšnji teden objavile ruske oblasti. In kljub temu da so mediji hitro ugotovili, da gre za zastarelo havbico, še iz 50. let prejšnjega stoletja, pa ni starost tisto, kar je zanimivo.

Rusija sicer redno uporablja orožje iz obdobja hladne vojne, še iz svojih starih zalog. Presenetljivo je, da je havbico D-74 Sovjetska zveza začela proizvajati leta 1955, vendar jo je zelo hitro zamenjalo drugo orožje, M-46, ki je streljalo naboje kalibra 130 milimetrov na večji razdalji. Moskva je začela havbice izvažati v prijateljske države Sovjetske zveze, kot sta denimo Vietnam in Kitajska in domnevno naj bi razdelila svoj celoten arzenal havbic. A kot kaže, se je orožje znova pojavilo v ruskih rokah v Donecku, zaradi česar se pojavlja vprašanje, ali je možno, da so Rusi havbice znova uvozili, morda iz države, kot je Severna Koreja, za katero je tudi znano, da ima na zalogi tovrstne havbice.

Od kod so havbice prišle? "Ni skrivnost, da ima Rusija velike težave z materialom in delovno silo," je za Business Insider dejal upokojeni podpolkovnik ameriške mornarice Michael Purcell. "Zato lahko domnevamo, da ti sistemi ali vsaj strelivo prihajajo iz Severne Koreje." Oglaševanje teh sistemov bi bilo v skladu z vojno strategijo Rusije, je še dodal. "Rusija ni zadržana pri krepitvi in promociji svojih obrambnih vezi s Severno Korejo," je komentiral. "Na enak način, kot je Putinov režim vselej iskal podporo in odobravanje pri marginaliziranih državah, ne glede na legitimnost vlade." Morda pa je to le še en način, da Rusija svojim nasprotnikom pokaže, da lahko tudi med zahodnimi sankcijami zbere ogromna sredstva, je prepričana direktorica vojaških analiz pri washingtonskem think thanku Defense Priorities, Jennifer Kavanagh. Vloga Pjongjanga je namreč v zadnjem času pritegnila veliko pozornosti, saj naj bi Kremlju zagotavljal stalen dotok orožja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je februarja ocenil, da je Rusija iz Severne Koreje prejela vsaj milijon artilerijskih izstrelkov.