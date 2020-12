Starodavna stojnica s prigrizki razkriva sledi 2000 let stare ulične hrane v Pompejih

Stojnica, znana kot termopolij, je bila odkrita leta 2019 na območju Regio V arheološkega parka Pompeji, arheologi pa so jo predstavili v soboto. V nekaterih glinenih posodah, kjer so shranjevali tople obroke, so našli sledi skoraj 2000 let stare hrane, ki so jo trgovke položile v luknje v pultu. Sprednji del stojnice je bil okrašen z živobarvnimi freskami, nekatere so prikazovale živali, ki so bile del sestavin ponujene hrane, kot je na primer piščanec, pa tudi race.

"To je izjemna najdba. Prvič smo izkopali cel termopolij,"je dejal Massimo Ossana, direktor arheološkega parka Pompeji. Arheologi so našli tudi okrašeno bronasto posodo za pijačo, znano kot patera, keramične posode za kuhanje enolončnic in juh, pa tudi bučke za vino in amfore.