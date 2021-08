Starodavni faraonski sončni čoln prepeljali v novi egiptovski muzej

Potovanje s posebnim vozilom na daljinsko upravljanje, ki so ga uvozili iz Belgije, se je začelo pozno v petek. "Cilj transporta je zaščititi in ohraniti največji in najstarejši organski artefakt iz lesa v zgodovini človeštva za prihodnje generacije," je v sporočilu zapisalo ministrstvo.

Velika piramida v Kairu, znana tudi kot Keopsova piramida, je največja od treh piramid v Gizi in med drugim hrani tudi grob faraona Keopsa . "Prva ladja kralja Keopsa, odkrita leta 1954 na južnem vogalu Velike piramide, je končala svojo dolgo pot do Velikega egipčanskega muzeja (GEM)," so sporočili z egipčanskega ministrstva za starine, poročajo tuji mediji.

Čoln je naročil Keops, monarh iz četrte dinastije, ki je vladal v času starega kraljestva. Prevoz čolna iz cedrovega lesa, ki je dolg 42 metrov in tehta 20 ton, je do novega doma trajal 48 ur, poroča Reuters, nekateri drugi mediji pa pišejo, da je potovanje trajalo 10 ur. Na GEM je prispela v soboto zgodaj, so sporočili z ministrstva. Čoln so prevažali v kovinski kletki, ki je bila prenesena na daljinsko vodenem vozilu, uvoženem posebej za operacijo, je povedal Atef Moftah, generalni nadzornik projekta GEM.

Egipt je pričakovano odprtje GEM na planoti Giza, kjer domujejo slavne piramide, predstavil kot pomembno arheološko znamenitost, v kateri so shranjene njene najdragocenejše starine. Čoln so na njegovem 7,5-kilometrskem potovanju prepeljali nedotaknjenega in bo ob odprtju novega muzeja postal eden od zvezdniških eksponatov.