Starodavno ladjo ob Zambratiji bodo potegnili na suho

Pod morsko gladino ob hrvaški Zambratiji že več tisoč let leži ladja. Izredno dobro ohranjeno plovilo naj bi nazadnje po morju plulo nekje med 12. in 10. stoletjem pred našim štetjem, ocenjujejo znanstveniki. Da bi o plovilu lahko izvedeli še kaj več, so se odločili, da ga bodo potegnili na suho. Ob tem francoski državni center za znanstvene raziskave opominja, da gre najverjetneje za najstarejšo ladjo na dnu Sredozemlja.

Plovilo so na morskih tleh našli leta 2014, odkrili so ga hrvaški ribiči. Manjše vzorce starodavnega čolna so v zadnjih devetih letih še potegnili iz vode in jih poslali v laboratorij, 2. julija letos pa načrtujejo dvig celotne razbitine, in sicer v več delih.

Hrvaški in francoski znanstveniki ga bodo nato na suhem znova sestavili v celoto, ob tem pa preučili, s katerih materialov je. Ko bodo s preiskavami končali, bodo čoln desalinirali, nato pa ga poslali v Francijo, kjer ga bodo obnovili. Istrski arheološki muzej ob tem upa, da ga bodo lahko kasneje razstavili v puljskem muzeju.

Zgrajen s posebno tehniko šivanja

Plovilo, ki v dolžino meri 12, v širino pa sedem metrov, je bilo zgrajeno s posebno tehniko šivanja, značilno za tisti čas. Ustvarjalci so z nitmi skupaj zašili manjše dele lesa, vse je bilo seveda narejeno ročno. Na Hrvaškem se je tehnika uporabljala tako v Istri kot Dalmaciji. "Zambratijski čoln lahko zaradi njegove starosti štejemo za arhetip šivanih čolnov," ob tem dodajajo pri francoskem centru za raziskave.

Enako tehniko so uporabljali tudi plovci v Sloveniji, podobno, a nekoliko manjše plovilo so odkrili tudi na ljubljanskem Barju. Prav tako so čolne šivali v drugih delih sveta. Kasneje so za večje čolne začeli uporabljati železne zatiče. Manjše so še vedno šivali.