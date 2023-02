Staroselci Yanomami zaradi zdravstvene krize napolnili brazilske ulice

Januarja je brazilska vlada Luiza Inacia Lule da Silva za ljudstvo Yanomami razglasila izredne razmere v javnem zdravstvu. Od takrat so vojaški zdravniki v terenski bolnišnici v Boa Visti zdravili več kot 1000 ljudi, na velikem ozemlju pa so razdelili 4000 košar s hrano.

Zdravstvena kriza je sicer posledica večletnega zanemarjanja prejšnje brazilske skrajno desne vlade Jaira Bolsonara . Stanje pa se je še bolj poslabšalo po tem, ko so ozemlje staroselcev množično zasedli nezakoniti rudarji zlata. Zaradi nezakonitega rudarjenja domorodci trpijo zaradi podhranjenosti in bolezni, kot je malarija. Trenutna vlada je zato zdaj začela z uničevanjem opreme nezakonitih rudarjev in pričela bolj pozorno nadzorovati njihov vstop na amazonsko območje, ki pripada Yanomamijem. Nezakonitih rudarjev naj bi bilo po trenutnih ocenah okoli 20.000.

Življenje na ulicah je od Oma in Bonite terjalo svoj davek. Njun sin je kmalu zbolel za pljučnico, starša pa sta posegla po pijači. Zdravstveno osebje je paru zato otroka odvzelo in ga predalo v skrb socialnemu varstvu. Starša štiri mesece nista videla svojega otroka, njegova prihodnost pa je zdaj odvisna od sodišča.

V Casaiju sta sprva živela tudi 46-letni Oma in 35-letna Bonita . V mesto sta prišla po tem, ko je njun triletni sin zbolel za malarijo. Kmalu je družina iz Casaija prešla na ulice. "Bilo je preveč gneče," je Oma, v polomljeni portugalščini, povedal za AP . Medtem je sedel na umazanem pločniku, ob njem pa je, kljub gostemu prometu, spala njegov žena. Oba sta imela podplutbe in sta bila videti slabega zdravja.

Poročilo, ki ga je ta teden objavilo Ministrstvo za zdravje, prikazuje mračno sliko Casaija. Zdravstvena ustanova je bila zgrajena za sprejemanje pacientov staroselske skupine Yanomami, njena kapaciteta je 200 ljudi. Trenutno sta v ustanovi dva odstotka populacije Yanomami oziroma 700 pacientov. Ta številka ne vključuje hospitaliziranih, niti ne podhranjenih otrok.

"Kopalnice ne ustrezajo zdravstvenim standardom, jedilni prostori so nezadostni in neprijetni. Poleg tega je bilo pred nekaj meseci premalo hrane," piše v poročilu. Staroselcem primanjkuje prostora za pripravo hrane in druge dejavnosti, zato je ponoči več pijanih ljudi. Več je tudi nasilja in prometnih nesreč, še piše v poročilu.