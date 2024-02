'Starost je le številka': stoletnik na tekmovanju v skokih v vodo

100-letni Taghi Askari je v petek stal na robu ploščadi, pod katero je valovila voda ter se pripravljal na skok v bazen. No, to ni sicer zanj nič kaj posebnega zanj, saj že od nekdaj obožuje skoke v vodo in potapljanje. Iranec je leta 1951 na prvih azijskih igrah osvojil srebrno in bronasto medaljo, vse do danes pa ga strast do tega športa še ni zapustila, poroča CNN .

"Ljubezen do skokov in potapljanja gojim že od najstniških let. Vesno sem se rad potapljal in vse od leta 1951 do danes se ni spremenilo čisto nič, razen mojega delovanja," je za World Aquatics dejal Askari, ki se je s potapljanjem v bazenu prvič srečal v bližini svojega otroškega doma v Iranu. Takrat je v njem vzplamtela ljubezen do tega športa, nato pa je na azijskih igrah osvojil tudi medalje in več državnih naslovov.

Šport se je sicer od njegovih začetkov precej spremenil. "Ko so leta 1974 igre potekale v Teheranu, so v ta čudovit šport vstopili tudi kitajski plavalci, ki so hitro napredovali. Enostavno jih nismo mogli ujeti, saj smo ostali na ravni, na kateri smo začeli," se spominja. "Zadnjič sem na prvenstvu na državni ravni tekmoval pri svojih 41 letih. Na državnem nivoju sem za svoj nastop prejel zlato medaljo, nato pa sem se od športa poslovil," je dejal Iranec, ki pa se je moral naposled, kljub dolgi pavzi, k svoji ljubezni vendarle vrniti.