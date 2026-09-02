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Starša 15-letno hčer za 3000 evrov prodala drugi družini

Ulcinj, 02. 09. 2026 17.20 pred 46 minutami 2 min branja 12

Avtor:
N.V.
Trgovina z ljudmi. (Slika je simbolična)

V obsežni akciji policije v Podgorici in Ulcinju so razkrili mrežo trgovine z ljudmi in aretirali tri osebe. Med osumljenimi sta tudi starša, ki naj bi svojo mladoletno hčer prodala drugi družini zaradi dogovorjene poroke, deklica pa naj bi bila nato prisiljena v preprodajo drog.

Na šokantno odkritje je policija pravzaprav naletela povsem slučajno. Med rutinskimi policijskimi nadzori na območju Ulcinja so namreč pregledali mladoletnico, ki je na Mali plaži prodajala marihuano. S hitro intervencijo so ji drogo zasegli, začela se je preiskava, ki pa je razkrila pretresljivo ozadje, poroča črnogorski Naš Portal.

Policija se je po tem povezala z višjim državnim tožilstvom v Podgorici in izvedla skupno akcijo. Najprej so prostost odvzeli 48-letnemu očetu mladoletnice, zoper njegovo 44-letno ženo pa so vložili kazensko ovadbo. Oba sta osumljena trgovine z ljudmi na škodo lastnega otroka.

Črnogorska policija
Črnogorska policija
FOTO: Shutterstock

Kriminalistična preiskava je pokazala, da sta osumljena starša že novembra 2023 sklenila dogovor o prepovedani poroki med dvema mladoletnima osebama. Svojo 15-letno hčer sta takrat za 3000 evrov predala družini iz Ulcinja.

V nadaljevanju akcije so odvzeli prostost tudi 43-letni ženski iz Beran, ki prebiva v Ulcinju. Njen mladoletni sin naj bi bil dogovorjeni mož žrtve. Po poroki je bila mladoletnica prisiljena prodajati drogo po ulicah, za kar naj bi poskrbela njena "tašča" z uporabo sile in groženj.

Na policijski upravi poudarjajo, da je boj proti trgovini z ljudmi absolutna nacionalna prednostna naloga, pri čemer posebno pozornost namenjajo zaščiti otrok in mladoletnikov kot najranljivejših skupin v družbi. Kazenski zakonik med najhujše oblike kršenja temeljnih človekovih pravic uvršča sklepanje prepovedanih porok, prisilno delo in prisiljevanje k izvrševanju kaznivih dejanj.

črna gora trgovina z ljudmi otroci kaznivo dejanje

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KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr nekdo
02. 09. 2026 18.07
kaj je tko cudno? sosed je tud sel zdaj na kosovo k so mu starsi kupli nevesto pred mnogimi leti. je pa inel tukaj punco tko, da kaj je z njo bog ve. dol bo pa zdaj 10dni svadba pa to pol pa bo verjetn prala v slovenijo po socialno pa otrok tud ne bo manjkal.
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+1
2 1
Kruti_realizem
02. 09. 2026 18.16
Bravo care, opisal si celotno ambicioznost belocepcev
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0 0
marjanovic.drazen
02. 09. 2026 17.52
Verjetno so bli srbi. 100% Crnogorci to ne bi naredili.
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-2
4 6
Matt0
02. 09. 2026 18.13
Bogi si ti ja bivši Srbek 😉
Odgovori
+0
2 2
Kruti_realizem
02. 09. 2026 18.14
Prej usrasi in njihovi prjatli z belimi cepucami...
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+1
1 0
Kruti_realizem
02. 09. 2026 18.15
Prwj usrasi in njihovi prjatli beloglavci
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+1
1 0
Kruti_realizem
02. 09. 2026 18.15
Saj mu pravim da je usraski konvertit...
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0 0
Tako pac je
02. 09. 2026 17.50
Bele cepice?
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+4
6 2
huperz
02. 09. 2026 17.44
Samo uvod sem prebral in mi je bilo dovolj, lahko rečem le ga mad človeška 😠
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+6
6 0
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