Starša 15-letno hčer za 3000 evrov prodala drugi družini

Na šokantno odkritje je policija pravzaprav naletela povsem slučajno. Med rutinskimi policijskimi nadzori na območju Ulcinja so namreč pregledali mladoletnico, ki je na Mali plaži prodajala marihuano. S hitro intervencijo so ji drogo zasegli, začela se je preiskava, ki pa je razkrila pretresljivo ozadje, poroča črnogorski Naš Portal.
Policija se je po tem povezala z višjim državnim tožilstvom v Podgorici in izvedla skupno akcijo. Najprej so prostost odvzeli 48-letnemu očetu mladoletnice, zoper njegovo 44-letno ženo pa so vložili kazensko ovadbo. Oba sta osumljena trgovine z ljudmi na škodo lastnega otroka.
Kriminalistična preiskava je pokazala, da sta osumljena starša že novembra 2023 sklenila dogovor o prepovedani poroki med dvema mladoletnima osebama. Svojo 15-letno hčer sta takrat za 3000 evrov predala družini iz Ulcinja.
V nadaljevanju akcije so odvzeli prostost tudi 43-letni ženski iz Beran, ki prebiva v Ulcinju. Njen mladoletni sin naj bi bil dogovorjeni mož žrtve. Po poroki je bila mladoletnica prisiljena prodajati drogo po ulicah, za kar naj bi poskrbela njena "tašča" z uporabo sile in groženj.
Na policijski upravi poudarjajo, da je boj proti trgovini z ljudmi absolutna nacionalna prednostna naloga, pri čemer posebno pozornost namenjajo zaščiti otrok in mladoletnikov kot najranljivejših skupin v družbi. Kazenski zakonik med najhujše oblike kršenja temeljnih človekovih pravic uvršča sklepanje prepovedanih porok, prisilno delo in prisiljevanje k izvrševanju kaznivih dejanj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.