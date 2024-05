Starša 17 let po izginotju male Maddie: Težko je izgovoriti to številko

Med družinskimi počitnicami v portugalskem Algarveju je leta 2007 izginila tedaj triletna Madeleine McCann. Starša sta jo pustila samo v sobi z bratom in sestrico, medtem ko sta s prijatelji večerjala v bližnji restavraciji v mestu Praia da Luz. Deklice ni bilo nikjer, druga dva otroka pa sta spala.

Vse od takrat njena starša preživljata najhujšo nočno moro, ki si jo lahko zamisli kateri koli starš, saj ne vesta, ali je njuna hčerka živa ali mrtva. Gre za enega najbolj odmevnih primerov pogrešanih oseb v britanski zgodovini.

"Minilo je 17 let, odkar so nama vzeli Madeleine. Težko je izgovoriti to številko, ne da bi ob tem nejeverno zmajali z glavo," sta Kate in Gerry zapisala v sporočilu, objavljenem na uradni spletni strani Find Madeleine (Najdimo Madeleine).