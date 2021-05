Starša aretiranega novinarja: Pomagajte nam osvoboditi Romana in Sofijo

26-letni Protasevič in 23-letna Sapega sta v nedeljo letela iz Grčije v Litvo, ko se je zaradi nevarnosti bombe potniškemu letalo pridružilo tudi lovsko in ga pospremilo na letališče v Minsku. Bombna nevarnost se je izkazala za lažno, par pa so aretirali takoj, ko je Ryanairovo letalo pristalo na letališču.

Pridržanje beloruskega novinarja Romana Protaseviča in njegove partnerke Sofije Sapega je sprožilo svetovno ogorčenje, Evropsko unijo pa je spodbudilo, da pozove letalske družbe, naj se izogibajo beloruskemu zračnemu prostoru. Največji protesti so potekali na Poljskem in v Litvi, odvili pa so se tudi drugod po Evropi ter v ZDA in Avstraliji, poroča BBC .

"Države Evropske unije in ZDA pozivam, da nam pomagajo osvoboditi Romana in Sofijo ter tudi vse ostale, ki so zaprti," je na shodu v poljski prestolnici Varšavi povedala mati beloruskega novinarja Natalia Protasevič. "Želiva živeti v svobodni državi, v državi, kjer ima vsakdo pravico izraziti svoja prepričanja," je dodal tudi njegov oče Dmitrij.

Množica na varšavskem shodu je mahala z rdeče-belo zastavo beloruske opozicije in imela napise: "Pomagajte Belorusiji" in "Svoboda za Belorusijo". "Stvari so resnično slabe, zato moramo nekaj narediti in pokazati tistim, ki se borijo doma v Belorusiji, da niso sami," je dejala Natallia Burak, 35-letna Belorusinja, ki živi v Varšavi.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, ki je na oblasti že 27 let, je dobil vzdevek "zadnji evropski diktator". 66-letnik je zatrl nasprotujoče glasove, številne opozicijske osebe pa so aretirali ali pa so morale pobegnili v izgnanstvo.

Med njimi je tudi opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je spregovorila na shodu v Litvi, kjer vse od avgusta lani živi v izgnanstvu. "Verjamem, da se bodo spremembe zgodile kmalu. Prišlo bo do novih volitev, saj drugače ne more biti,"je povedala množici, ki je bila zbrana v Vilni."Belorusija se ne bo predala."

Tihanovska je z nekaj sto protestniki nato odkorakala do beloruskega veleposlaništva v glavnem mestu Litve. Podobne demonstracije so se zgodile tudi v Berlinu, medtem ko so bili manjši protesti zabeleženi v več državah, vključno z Ukrajino, Irsko in Nizozemsko.

Rusija sosedi potrdila posojilo v višini 410 milijonov evrov

V Sočiju medtem danes poteka drugi dan pogovorov med Vladimirjem Putinomin beloruskim predsednikom. Rusija je Belorusiji kot odgovor na zaostrovanje sankcij Zahoda potrdila posojilo v višini 410 milijonov evrov.

Denar je del posojila v višini 1,2 milijarde evrov, ki ga je Rusija Belorusiji obljubila v okviru prizadevanj Moskve za stabilizacijo sosedov, potem ko so lani izbruhnili množični protesti proti Lukašenkovi skoraj tridesetletni vladavini. Minsk je oktobra prejel prvi obrok v višini 410 milijonov evrov, drugi obrok pa bo prejel pred koncem junija, poroča Al Jazeera.