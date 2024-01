Starša beograjskega strelca sta se izrekla za nedolžna, sojenje zaprli za javnost

V Beogradu se je začelo sojenje očetu in materi osnovnošolca, ki je 3. maja lani med strelskim pohodom na OŠ Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva in sojenje zaprlo za javnost, da bi zavarovali pravice mladoletnih oškodovancev v postopku. Obramba je temu predlogu nasprotovala. Glavni tožilec je sicer dejal, da pričakuje zakonito in pošteno sojenje. Po navedbah Radiotelevizije Srbije (RTS) sta starša mladoletnega strelca krivdo zanikala.

Pred beograjsko sodno palačo se je zbralo ogromno število novinarjev, ko je v spremstvu odvetnikov prispela fantova mati, ki je obtožena nezakonitega posedovanja orožja. Med preiskavo so namreč v šoli na enem izmed nabojev oz. na tulcu našli njen DNK.

Očeta pa bodo na obravnave vodili iz pripora, v katerem je že od majske aretacije, poroča RTS. Obtožen je hudega kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti, ker je 13-letnega sina kljub njegovi mladosti učil streljati s strelnim orožjem in ker orožja, ki ga je v napadu uporabil deček, ni ustrezno zavaroval.

Glavni državni tožilec na višjem sodišču v Beogradu Nenad Stefanović je dejal, da očeta sumijo tudi, da orožja ni hranil v kovinskem sefu s ključem, kot določa zakon, ampak v dveh plastičnih kovčkih za prenašanje orožja. S tem naj bi omogočil otroku, da je prišel do dveh pištol, s katerima ga je pred tem naučil streljati. V letu pred tragedijo naj bi sina učil, kako napolniti okvir pištole in kako zadeti tarče v obliki koncentričnih krogov, pa tudi silhuet ljudi, očetu očita obtožnica. Tožilstvo v obtožnici zahteva 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mater mladoletnega strelca. Sam strelec zaradi nizke starosti, v času dejanja še ni dopolnil 14 let, za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati. Julija so ga v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali na višjem tožilstvu v Beogradu. Izjavo je kot priča podal prek video povezave iz psihiatrične bolnišnice, kamor so ga odpeljali po aretaciji.

So pa odškodninsko tožbo proti njemu in njegovim staršem, pa tudi šoli in državi, avgusta nato vložili svojci žrtev strelskega napada. Lastnika in inštruktorja v strelskem klubu bi v zapor poslali za tri leta Sodijo tudi lastniku strelskega kluba, v katerem se je 13-letnik učil streljati, in tamkajšnjemu inštruktorju. Obtožena sta krivega pričanja med preiskavo, tožilstvo pa za vsakega izmed njiju zahteva po tri leta zapora. Lastnik strelskega kluba je v času preiskave trdil, da fanta ni videl streljati in da je osebno naročil inštruktorju, naj ga odpelje s strelišča, ko ga je zagledal tam. Da fanta ni videl streljati, je med zaslišanjem trdil tudi inštruktor streljanja in zagotovil, da bi takšno vedenje zagotovo sankcioniral. Obe pričevanji pa sta po navedbah državnega tožilca v nasprotju z dokazi, ki so jih pridobili med kriminalistično preiskavo.

Aretacija strelca na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu FOTO: AP

Starša sta se danes izrekla za nedolžna, potem ko je sodnik prebral obtožnico, obramba in tožilstvo pa sta podala uvodne besede. Sojenje se nadaljuje jutri, ko bo svoja stališča podrobneje predstavila obramba. Deljena mnenja glede (ne)javnega sojenja Sodišče je sledilo predlogu tožilstva je sojenje zaprlo za javnost. Kot poroča RTS, so tehtali med pravico javnosti do obveščenosti in pravicami mladoletnih oškodovancev v postopku. Zaradi občutljivosti postopka so menili, da morajo pretehtati slednje. Obramba, pa tudi nekateri zastopniki oškodovancev, so predlogu tožilstva nasprotovali. RTS poroča, da je sledil 20-minutni odmor, da bi sodišče lahko odločilo o predlogu. Nazadnje so se torej odločili, da javnost iz sojenja izključijo. Prav tako ga ne bodo smeli spremljati predstavniki sedme sile. Bodo pa na sojenju lahko prisotni družinski člani ubitih, ki so v tem primeru oškodovanci.

Irina Borović, odvetnica staršev mladoletnega strelca, je v izjavi zbranim novinarjem dejala, da je odločitev o zaprtju sojenja po njenem mnenju prenagljena, še posebej zato, ker je tožilstvo danes odstopilo od zaslišanja vseh občutljivih prič, zaradi česar je bil ta predlog sploh podan. "Upamo, da bo v nadaljevanju postopka sodišče znova pretehtalo svojo odločitev, in da bo imela javnost priložnost, da se seznani z vsem tistim, s čimer že mesece pričakuje, da bo seznanjena," je dejala.

Irina Borović, odvetnica staršev mladoletnega strelca FOTO: AP