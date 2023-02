Starša dojenčka pustila na prijavi za let in se želela vkrcati na letalo

Par iz Belgije se je v torek na izraelskem letališču Tel Aviv prijavljal na let letalske družbe Ryanair. Ko sta starša, ki sta, kot poroča CNN, že zamujala let, pri prijavi ugotovila, da njun otrok nima veljavne vozovnice, sta dojenčka preprosto pustila na okencu, da bi se izognila dodatnemu plačilu.

Z zaposlenimi naj bi se zapletla v prepir glede doplačila, nato pa sta stekla do varnostne kontrole in se poskušala vkrcati na let proti Bruslju. Zaposleni so zaprepadeni ugotovili, da je v otroškem sedežu, ki sta ga pustila na pultu, ostal njun dojenček.

Pretreseno osebje je obvestilo policijo, ki je sporočila, da se je zadeva do trenutka, ko so prišli na kraj, že rešila in da je bil otrok takrat že pri starših, zato dodatne preiskave ne bo, še piše CNN.