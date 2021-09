Starša Harryja Dunna dosegla dogovor z ženo ameriškega diplomata

Prometna nesreča se je zgodila 27. avgusta 2019, ko je Sacoolasova zapeljala iz ameriške obveščevalne baze RAF Croughton blizu Northamptona v Veliki Britaniji. Voznica je zapeljala v napačno smer in pri tem čelno trčila v 19-letnega motorista Harryja Dunna, ki se je takrat pravilno pripeljal po cesti. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici, Sacoolasova pa je kmalu po nesreči zapustila Veliko Britanijo in se z družino vrnila v ZDA.

Zdaj britanski mediji poročajo, da sta starša umrlega najstnika dosegla sporazum s Sacoolasovo, a podrobnosti niso znane. Starša sta Sacoolaasovo civilno tožila v ameriški zvezni državi Virginija. Sacoolasova bi se morala na sojenju pojaviti pred mesecem dni, a je bilo to prestavljeno. Zastopnik staršev umrlega najstnika je to označil za velik mejnik v primeru in da bosta Harryjeva starša zdaj lahko končno zaprla eno poglavje kampanje.

Prav to, da je lahko odkorakala, ne da bi odgovarjala ali se družini vsaj opravičila, je starša Tima Dunna in Charlotte Charles tako zelo razjezilo, da sta na platformi za množično financiranje začela zbirati denar za sodno bitko. Po razkritju, da voznico ščiti diplomatska imuniteta, sta tako sprožila kampanjo "pravica za Harryja", s katero želita med drugim doseči spremembo zakonodaje glede diplomatske imunitete. "Gnusi se nam, zgroženi smo, da ima lahko okoli sebe ovito takšno ogrinjalo imunitete. Jezi me, da nekdo lahko naredi nekaj takšnega in se potem vkrca na letalo in odide. Ne morem verjeti, da lahko s tem živi," je takrat razočaran medijem pojasnjeval Harryjev oče.