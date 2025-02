Starša izginule Danke: Policija je zahtevala test očetovstva

Primer deklice Danke, ki je konec marca lani izginila v naselju Banjsko polje pri Boru na vzhodu Srbije, je pretresel celotno regijo. Čeprav njenega trupla nikoli niso našli, oblasti predvidevajo, da je bila umorjena, višje sodišče pa je novembra lani potrdilo obtožnico zoper dva glavna osumljenca.

Vse od njenega izginotja je v javnosti krožilo več teorij, kaj se je z deklico zgodilo. Po dolgem času sta o tem javno spregovorila tudi njena starša Ivana in Miloš Ilić. Kot sta poudarila v objavi na družbenem omrežju TikTok, družina popolnoma zaupa tožilstvu in policiji ter verjame, da sta moška, ki sta obtožena umora deklice, kriva. "Verjamemo, da obstaja ogromno dokazov zoper obtožena, in ne verjamemo, da je bila naša Danka prodana," sta dejala.

Razkrila sta, da je moral Dankin oče na zahtevo ministrstva za notranje zadeve opraviti test očetovstva, poroča Radio Sarajevo. "Veliko je bilo komentarjev, da Miloš sploh ni Dankin oče, govorilo se je tudi, da je domnevni oče direktor Vodovoda, to so grozne stvari in strašne teorije zarote, ki vnašajo nemir v družino," sta povedala. Analiza DNK je potrdila, da sta Ivana in Miloš Dankina starša.