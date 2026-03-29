Starša odšla na dopust v Egipt, otroke pustila same doma

Za ženin rojstni dan sta starša odpotovala, otroci, vsi razen enega so osnovnošolci, pa so ostali sami doma. Kaj se dogaja, je šele po nekaj dneh ugotovila učiteljica enega od mlajših otrok, ki je obvestila pristojne službe, je poročala televizija RAI.

Pristojni so ob prihodu v njihovo stanovanje naleteli na izjemno slabe higienske razmere, saj so bili v stanovanju tudi psi in mačke. Il Piccolo poroča, da so na tleh našli živalske iztrebke in kupe smeti.

Medtem sta starša na družbenih omrežjih objavljala fotografije z dopusta.

Otroci, stari od 8 do 17 let, so sicer med odsotnostjo staršev redno prihajali v šolo. Staršema so jih za zdaj odvzeli in jih namestili v ustanovo.

Oba starša so ovadili zaradi zanemarjanja otrok in mučenja živali.