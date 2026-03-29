Tujina

Starša odšla na dopust v Egipt, otroke pustila same doma

Trst, 29. 03. 2026 15.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Šarm El-Šejk

V Italiji odmeva primer staršev iz Trsta, ki sta si februarja privoščila počitnice v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, doma pa samih pustila pet mladoletnih otrok. Ti so morali med njuno odsotnostjo skrbeti ne le zase, ampak tudi za štiri pse in 11 mačk.

Za ženin rojstni dan sta starša odpotovala, otroci, vsi razen enega so osnovnošolci, pa so ostali sami doma. Kaj se dogaja, je šele po nekaj dneh ugotovila učiteljica enega od mlajših otrok, ki je obvestila pristojne službe, je poročala televizija RAI.

Pristojni so ob prihodu v njihovo stanovanje naleteli na izjemno slabe higienske razmere, saj so bili v stanovanju tudi psi in mačke. Il Piccolo poroča, da so na tleh našli živalske iztrebke in kupe smeti.

Medtem sta starša na družbenih omrežjih objavljala fotografije z dopusta.

Otroci, stari od 8 do 17 let, so sicer med odsotnostjo staršev redno prihajali v šolo. Staršema so jih za zdaj odvzeli in jih namestili v ustanovo.

Oba starša so ovadili zaradi zanemarjanja otrok in mučenja živali.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

