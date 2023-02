Starša po smrti 16-letnice, ki jo je napadel morski pes: Uničena sva

Avstralka Stella Berry se je s prijatelji po reki Swan v avstralskem mestu Perth vozila z vodnimi skuterji. Vmes se je odločila, da bo zaplavala z delfini, zato je skočila v vodo, kjer jo je napadel morski pes, pravi policija.

Spregovorila sta njena starša, ki pravita, da sta "povsem uničena in šokirana". Matt in Sophie Berry sta povedala, da je bila njuna hčerka "živahno in veselo dekle", ki je oboževalo vodo in umetnost. "Bila je skrbna oseba in dobra prijateljica. Lepa in ljubeča starejša sestra in najboljša hčerka," sta povedala v izjavi za javnost.

Ena od njenih prijateljic, Lara Connolly, je za Australian Broadcasting Corporation povedala, da je bila Stella "najbolj ljubka in najpametnejša punca, kar jih pozna". "Bila je tako prijazna," je rekla Lara.