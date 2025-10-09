Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Starša pobeglega novozelandskega očeta: 'Njegovih dejanj nisva podpirala'

Waikato, 09. 10. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
0

Oglasila sta se starša moškega z Nove Zelandije, ki je bil skoraj štiri leta na begu s svojimi tremi mladoletnimi otroki, s katerimi je živel v divjini. Iskreno sta se opravičila za povzročeni preplah, nevšečnosti, izgubo zasebnosti in škodo na premoženju. Potem ko je septembra streljal na enega izmed policistov, je bil ustreljen tudi sam.

Tom Phillips je z otroki živel v gozdu.
Tom Phillips je z otroki živel v gozdu. FOTO: AP

Starša Toma Phillipsa, ki je leta 2021 izginil s svojimi tremi otroki v divjino Nove Zelandije, sta se javno opravičila prvič, odkar je bil Phillips 8. septembra ustreljen s strani policije, poroča BBC. "Radi bi izrazili iskreno opravičilo ... za ves povzročeni preplah, nevšečnosti, izgubo zasebnosti in škodo na premoženju, ki jih je povzročil Tom," sta zapisala Neville in Julia Phillips v pismu, ki je bilo v četrtek objavljeno v časopisu King Country News, lokalnem skupnostnem časopisu.

"Ničesar od njegovih dejanj v zadnjih štirih letih nisva podpirala ali odobravala. Iskreno nama je žal za vse, kar ste morali pretrpeti," sta še dodala. Phillips je skoraj štiri leta kljub iskalni akciji uspešno uhajal pred oblastmi.

Novozelandska policija na kraju streljanja.
Novozelandska policija na kraju streljanja. FOTO: Profimedia

Streljanju bil priča eden od otrok

Tom Phillips je bil ubit v spopadu s policijo, pri tem je bil huje ranjen tudi policist. Ta je po poročanju lokalnih medijev že odpuščen iz bolnišnice. Eden od otrok je bil med obračunom z njim in je nato posredoval informacije, ki so policiji pomagale pozneje istega dne izslediti še preostala dva otroka.

Oče je z otroki, ki so stari 9, 10 in 12 let, izginil že decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok po tem ni videla že skoraj štiri leta. Oče je z otroki živel v gozdovih v okrožju Waikato.

"Območje, kjer je Phillips zadrževal otroke, je zahtevno in strmo, skoraj popolnoma zakrito z vseh strani zaradi gostega grmičevja," je nekaj tednov po smrtonosnem obračunu povedal detektiv nadzornik Ross McKay. Glavni cilj policije med operacijo je bil, da najdejo otroke in jih varno vrnejo materi. "Vedeli smo, da ima Phillips orožje in da ga je pripravljen uporabiti," je še povedal McKay.

Preberi še Pobegli oče ubit v spopadu s policijo: otroka, ki sta bila sama v divjini, našli

Družina večkrat pozvala, naj se vrne

Phillipsova družina je v preteklosti večkrat javno pozivala, naj se vrne. V televizijskem intervjuju mu je sestra Rozzi sporočila: "Pripravljeni smo ti pomagati, da greš skozi vse, kar moraš predelati."

Njegova mama Julia mu je tudi napisala pismo, v katerem je zapisala, da si vsak dan želi, "da bi bil danes tisti dan, ko bi se vsi vrnili domov."

Nova Zelandija Tom Phillips streljanje starša
Naslednji članek

Italijanska vlada bi prepovedala popolno zakrivanje obraza na javnih mestih

SORODNI ČLANKI

Policija objavila pretresljive fotografije mesta, kjer je oče skrival svoje otroke

Je v trgovino vlomil oče, ki je z otroki na begu že skoraj štiri leta?

Decembra 2021 odpeljal tri otroke neznano kam: 'Res si te želim spet videti'

Pobeglega očeta in otroke po treh letih zamaskirane opazili v gozdu

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286