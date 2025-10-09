Starša pobeglega novozelandskega očeta: 'Njegovih dejanj nisva podpirala'

Oglasila sta se starša moškega z Nove Zelandije, ki je bil skoraj štiri leta na begu s svojimi tremi mladoletnimi otroki, s katerimi je živel v divjini. Iskreno sta se opravičila za povzročeni preplah, nevšečnosti, izgubo zasebnosti in škodo na premoženju. Potem ko je septembra streljal na enega izmed policistov, je bil ustreljen tudi sam.

Tom Phillips je z otroki živel v gozdu. FOTO: AP icon-expand

Starša Toma Phillipsa, ki je leta 2021 izginil s svojimi tremi otroki v divjino Nove Zelandije, sta se javno opravičila prvič, odkar je bil Phillips 8. septembra ustreljen s strani policije, poroča BBC. "Radi bi izrazili iskreno opravičilo ... za ves povzročeni preplah, nevšečnosti, izgubo zasebnosti in škodo na premoženju, ki jih je povzročil Tom," sta zapisala Neville in Julia Phillips v pismu, ki je bilo v četrtek objavljeno v časopisu King Country News, lokalnem skupnostnem časopisu. "Ničesar od njegovih dejanj v zadnjih štirih letih nisva podpirala ali odobravala. Iskreno nama je žal za vse, kar ste morali pretrpeti," sta še dodala. Phillips je skoraj štiri leta kljub iskalni akciji uspešno uhajal pred oblastmi.

Novozelandska policija na kraju streljanja. FOTO: Profimedia icon-expand

Streljanju bil priča eden od otrok

Tom Phillips je bil ubit v spopadu s policijo, pri tem je bil huje ranjen tudi policist. Ta je po poročanju lokalnih medijev že odpuščen iz bolnišnice. Eden od otrok je bil med obračunom z njim in je nato posredoval informacije, ki so policiji pomagale pozneje istega dne izslediti še preostala dva otroka. Oče je z otroki, ki so stari 9, 10 in 12 let, izginil že decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok po tem ni videla že skoraj štiri leta. Oče je z otroki živel v gozdovih v okrožju Waikato. "Območje, kjer je Phillips zadrževal otroke, je zahtevno in strmo, skoraj popolnoma zakrito z vseh strani zaradi gostega grmičevja," je nekaj tednov po smrtonosnem obračunu povedal detektiv nadzornik Ross McKay. Glavni cilj policije med operacijo je bil, da najdejo otroke in jih varno vrnejo materi. "Vedeli smo, da ima Phillips orožje in da ga je pripravljen uporabiti," je še povedal McKay.

Družina večkrat pozvala, naj se vrne