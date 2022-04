Starša pogrešane Maddie pozdravljata določitev osumljenca izginutja njune hčere

Kate in Gerry McCann sta na družbenih omrežjih zapisala: "Pozdravljamo novico, da so portugalske oblasti Nemca razglasile za 'arguido' (uradni osumljenec) v zvezi z izginotjem naše ljubljene hčerke Madeleine." To po njunih navedbah odraža napredek v preiskavi, ki jo vodijo portugalske, nemške in britanske oblasti. "Čeprav je možnost majhna, nismo obupali, da je Madeleine še živa in da se bomo z njo ponovno srečali," so sporočili starši izginule deklice, ki bi bila danes stara 18 let.

Portugalsko tožilstvo je namreč v četrtek sporočilo, da je v primeru izginotja Madeleine McCann imenovalo uradnega osumljenca. Imena osumljenca sicer zaradi niso navedli, so pa povedali, da delujejo na zahtevo nemških oblasti. Leta 2020 je nemška policija sporočila, da v zvezi s primerom preiskuje moškega. Gre za Christiana Bruecknerja, ki ni bil v zvezi s tem primerom ni bil nikoli obtožen in zanika vsakršno vpletenost v Madeleinino izginotje.