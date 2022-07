Starša sina identificirala po fotografiji uhana v ušesu

Po nedeljski nesreči na Marmoladi je iskalna akcija še vedno v teku. Pogrešajo še pet oseb, doslej so potrdili sedem smrtnih žrtev. Med njimi je tudi 29-letni Davide Carnielli, ki je bil sprva razglašen za pogrešanega, nato so ga s pomočjo fotografije uhana v ušesu in krvne skupine identificirali starši. Več sreče je imel 27-letnik, ki je preživel, ker ob vznožju gore še ni bil zvezan. V trenutku, ko je videl, da se približuje velika gmota ledu, je začel teči in se izognil najhujšemu. Te sreče niso imeli njegovi trije kolegi, dva sta umrla, eden je še vedno pogrešan. Na goro so namestili senzorje, ki bodo beležili vibracije na ledeniku.

"Lahko rečemo le, da smo našli sina," sta po naporni noči, ki sta jo preživela v centru civilne zaščite, povedala Giovanna in Mauro, starša 29-letnega Davideja Carniellija. V centru, kjer so bili tudi svojci ostalih pogrešanih, nista niti za trenutek mirno spala. Giovanna in Maura sta se do zore oklepala fotografije uhana v ušesu, ganljive zgodbe svojcev razkriva Corriere della Sera. Predsednik Benečije Luca Zaia je namreč razkril fotografijo iznakaženega obraza ponesrečene osebe, ki je bila hospitalizirana v bolnišnici v Trevisu. "Poglejte," je nagovor družinskim članom začel Zaia, "v bolnišnici je poškodovana oseba, ki je ne moremo identificirati, ker pri sebi ni imela dokumentov. Pravijo mi, da gre za tujca, ali ga kdo prepozna?" Gre za nekoliko nenavaden postopek identifikacije, kar priznava tudi Zaia, ki ga je zanimalo, ali bi fotografija vseeno lahko bila uporabna. Dve družini sta na fotografiji ranjenca prepoznali nekaj znanega, a še vedno premalo, da bi lahko potrdili identiteto žrtve. Eden izmed staršev je prosil, ali lahko preverijo, če ima oseba znamenje na stopalu, drugi pa, če je moč opaziti uhan na levem ušesu. Svojci so nato prejeli še več fotografij in na eni so nato res opazili luknjico v ušesu. Preverili so tudi krvno skupino, ki se je ujemala z zakoncema Carnielli. Počakati so morali še na identifikacijo v bolnišnici. Zakonca Carnielli sta noč preživela s tesnobo, a tudi upanjem. V torek zjutraj sta se odpravila na intenzivno nego, kjer so jima potrdili, da je ranjena oseba na intenzivni negi njun sin. "Vem, da smo prekršili vsa pravila," je povedal Zaia in dodal: "Rekel sem si, da če sem starš in iščem otroka, na drugi strani pa je neznana poškodovana oseba, zakaj ne bi poskusili? Zakaj ne bi pokazali fotografije? Če bi čakali na protokol, zadeva še ne bi bila rešena," se je Zaia odzval na kritike, da bi postopek identifikacije moral potekati po uradnih ustaljenih smernicah.

'V bolnišnici sprašuje po prijateljih, ki so umrli v nesreči' Srečen konec pa ima zgodba 27-letnega inženirja Riccarda Franchina. Zaslišal je glasno bučanje in imel je še čas, da se je obrnil in zagledal velikansko gmoto, ki se je približevala njegovi skupini. Začel je teči, nato je padel in omedlel. Franchin je preživel po pravem čudežu, saj sta v nesreči umrla dva iz njegove skupine, eden je še pogrešan. "V bolnišnici sprašuje po prijateljih. Meni, da je preživel, ker v času nesreče ni bil zvezan, saj so se šele pripravljali na vzpon ob vznožju gore. Samo sreči se lahko zahvalimo, da ga led ni zadel in da je bil v nesreči le ranjen," je povedal njegov oče Mario. Bolj grenka je zgodba italijanskega para, in sicer 51-letne Alessandre De Camilli in 48-letnega Tommasa Carolla. Na goro sta se odpravila skupaj, v nesreči pa je preživela le De Camillijeva, ki je utrpela več zlomov, prestala je tudi že operacijo kolena, njeno življenje ni ogroženo. "V soboto sta nam poslala celo fotografije koče. Carollo je bil izkušen pohodnik, a spomnim se, da mi je Alessandra pred dnevi rekla, da julij zaradi vročine ni najbolj primeren mesec za obisk ledenikov. Ne vem, zakaj sta se vseeno odpravila," je italijanskim medijem zaupala prijateljica omenjenega para.

Iskalna akcija še poteka Iskalna akcija je še vedno v teku. Aktivirali so štiri drone, ki pa imajo nekaj težav, saj zaradi prahu in grušča posnetki s kraja nesreče niso jasni. V četrtek so napovedane močne nevihte in reševalci upajo, da bo dež s površja spral plast prahu, s čimer bi imeli boljši pregled.

