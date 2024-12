Starša sinu brila glavo, za lažno zdravljenje raka zbrala že 60.000 dolarjev

44-letna moški in ženska sta obtožena kaznivega dejanja zanemarjanja otroka in goljufije, saj sta s prevaro zbrala že okoli 60.000 dolarjev, kar znaša okoli 57.000 evrov. Da bi javnost prepričala, da je njun sin res bolan in da obiskuje kemoterapijo, sta ga vozila z invalidskim vozičkom in mu na roke prilepila obliže. Poleg tega sta mu brila obrvi in glavo, poroča The Guardian .

V. d. pomočnika komisarja John DeCandia je povedal, da si bolj krute goljufije, v katero vključiš lastnega otroka, ne more zamisliti. "Grozno je pomisliti na to, da bi ljudje iz pohlepa in sebičnosti želeli zaslužiti na račun tako groznega zdravstvenega stanja, kot je rak, ki vpliva na toliko družin v naši skupnosti," je dejal.

Sum, da gre za goljufijo, je bil policiji prijavljen 26. novembra, oddelek za preiskave otrok in družin pa je stopil v stik z ministrstvom za zaščito otrok, otrokovo šolo in drugimi službami za zaščito otrok.

Kot pravi DeCandia, so preiskovalci opravili dnevne ocene tveganja, da bi lahko dečku zagotovili kratkoročno varnost, prav tako so poskrbeli za varnost dečkove starejše sestre, ki je stara med šest in 12 let.

"Paru bo očitano, da je svojemu šestletnemu otroku bril glavo in obrvi ter ga posedel v invalidski voziček s povoji, ki so posnemali stereotaktično radioterapijo," je dejal in pojasnil, da so s preiskavo potrdili, da otrok ne potrebuje zdravniške pomoči. "Verjamemo pa, da je farsa bolezni otroku in njegovi sestri povzročila znatno in resno psihološko škodo," je še dodal.

Otroka so staršema vzeli in trenutno bivata pri sorodnikih. "Otrok bo potreboval daljšo podporo in pomoč, saj je to, da misliš, da imaš raka in da si bolan, precej psihično uničujoče," še pravi DeCandia.

Paru so zavrnili možnost varščine, v petek popoldne pa bosta privedena pred sodnika.