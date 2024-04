Starša strelca na šoli v ZDA obsojena na 10 do 15 let zapora

Pištolo sta sicer skrila v svoji spalnici, vendar pa je po trditvah tožilstva nista zaklenila ali kako drugače zavarovala, tako da je sin zlahka prišel do nje.

Usodnega dne so šolske oblasti starša poklicale na pogovor, ker je Ethan med poukom pisal o krvi, pobijanju in pištoli. Priporočili so jima, naj ga odpeljeta domov in pošljeta na pregled duševnega zdravja, kar sta zavrnila in ga pustila v šoli. Le dve uri kasneje je začel streljati.

Starša sta med sojenjem trdila, da nista odgovorna za to, kar je storil njun sin. Njuni odvetniki so vztrajali, da za njuno obsodbo ni zakonske osnove, vendar pa je porota menila drugače.

Napadalec je bil že lani obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.