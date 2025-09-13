Staršema deklice, ki je umrla zaradi opeklin, grozi do 15 let zapora

Preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Slavonskem Brodu je staršema dveletne deklice, ki je v četrtek umrla zaradi hudih opeklin, odredil 30-dnevni pripor. Sodnik je ob tem poudaril nevarnost pobega, saj je mati državljanka Srbije, ter možnost vplivanja na priče.

Starša, 23-letni hrvaški državljan in njegova 25-letna partnerica iz Srbije, sta osumljena kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic s smrtnim izidom, poroča Net.hr.

Sodnik je staršema odredil enomesečni pripor je zaradi nevarnosti pobega in obstoja možnosti, da bi se oba umaknila v Srbijo. Ob tem obstaja tudi možnost, da bi poskušala vplivati na priče.

Oče deklice, ki je umrla zaradi opeklin

Za omenjeno kaznivo dejanje je po hrvaški zaonodaji zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let.

Mama deklice, ki je umrla zaradi opeklin