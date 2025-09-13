Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Staršema deklice, ki je umrla zaradi opeklin, grozi do 15 let zapora

Slavonski Brod, 13. 09. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Slavonskem Brodu je staršema dveletne deklice, ki je v četrtek umrla zaradi hudih opeklin, odredil 30-dnevni pripor. Sodnik je ob tem poudaril nevarnost pobega, saj je mati državljanka Srbije, ter možnost vplivanja na priče.

Starša, 23-letni hrvaški državljan in njegova 25-letna partnerica iz Srbije, sta osumljena kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic s smrtnim izidom, poroča Net.hr

Preberi še Tragična smrt dveletne deklice, starše aretirali

Sodnik je staršema odredil enomesečni pripor je zaradi nevarnosti pobega in obstoja možnosti, da bi se oba umaknila v Srbijo. Ob tem obstaja tudi možnost, da bi poskušala vplivati na priče.  

Oče deklice, ki je umrla zaradi opeklin
Oče deklice, ki je umrla zaradi opeklin FOTO: Bobo Pixsell

Za omenjeno kaznivo dejanje je po hrvaški zaonodaji zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let.

Mama deklice, ki je umrla zaradi opeklin
Mama deklice, ki je umrla zaradi opeklin FOTO: Bobo Pixsell

Sodišče je hkrati dovolilo, da se starša v spremstvu udeležita pogreba hčerke, ki bo v ponedeljek na Mestnem pokopališču v Slavonskem Brodu. Med zaslišanjem in po privedbi sta imela podporo nekaterih članov družine očeta, ki trdijo, da ta ni kriv.

Slavonski Brod opekline pripor starša deklica
Naslednji članek

V Nepalu prek Discorda izglasovali prvo žensko premierko

SORODNI ČLANKI

Tragična smrt dveletne deklice, starše aretirali

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256