Staršema deklice, ki je umrla zaradi opeklin, grozi do 15 let zapora

Starša, 23-letni hrvaški državljan in njegova 25-letna partnerica iz Srbije, sta osumljena kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic s smrtnim izidom, poroča Net.hr.
Sodnik je staršema odredil enomesečni pripor je zaradi nevarnosti pobega in obstoja možnosti, da bi se oba umaknila v Srbijo. Ob tem obstaja tudi možnost, da bi poskušala vplivati na priče.
Za omenjeno kaznivo dejanje je po hrvaški zaonodaji zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let.
Sodišče je hkrati dovolilo, da se starša v spremstvu udeležita pogreba hčerke, ki bo v ponedeljek na Mestnem pokopališču v Slavonskem Brodu. Med zaslišanjem in po privedbi sta imela podporo nekaterih članov družine očeta, ki trdijo, da ta ni kriv.