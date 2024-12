Starša zakopanih dojenčkov pripadnika sekte, v priporu bereta Biblijo in molita

Za Slobodno Dalmacijo so sosedje povedali, da je aretiran moški deloval normalno, pred desetimi leti naj bi se ukvarjal z vaterpolom, bil pa naj bi tudi pevec v eni od dalmatinskih klap. Se je pa po vasi hitro začelo govoriti tudi, da sta starša pripadnika sekte. Kot poroča Net.hr, naj bi bila moški in ženska pripadnika mesijanskih judov.

Na območju kraja Ljublje Kalničko v občini Ljubešćica pri Varaždinu na Hrvaškem še vedno poteka obsežna kriminalistična preiskava, kjer so na dvorišču družinske hiše našli trupli dveh dojenčkov. Policija je začela izkopavati na podlagi sumov in odkrila najprej eno, nato še drugo truplo.

Dvorišče in hiša, kjer so našli trupli dojenčkov

Sekta mesijanskih Judov je versko gibanje, ki združuje elemente judovstva in krščanstva. Pripadniki gibanja, ki se je začelo v 60. letih 20. stoletja, verjamejo, da je Jezus judovski mesija. Kljub temu še naprej ohranjajo judovske tradicije, praznike in običaje ter spoštujejo judovski zakon.

Domnevno naj starša ne bi prijavila rojstev otrok, ki sta se rodila doma v letih 2022 in 2023. Družina pa se je v kraj preselila nedolgo nazaj, poleg dveh umrlih dojenčkov pa imata starša tudi štiri leta staro hčerko, zaradi katere so lokalni prebivalci tudi posumili, da se v družini dogaja nekaj čudnega, saj je bila deklica videti podhranjeno. "Glede na to, da so porodi očitno potekali doma, otroci sploh niso bili vpisani v matične knjige," je po poročanju Net.hr povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Vaščani so povedali, da naj bi se moški popolnoma usmeril v versko sekto, kjer naj bi tudi spoznal svojo partnerico. "Popolnoma se je oddaljil od vseh družbenih in pravnih norm, matične številke pa je smatral za označevanje zveri," je povedal. Njegova žena pa naj bi bila učiteljica glasbe.

Eden od sogovornikov v vasi je za Slobodno Dalmacijo povedal, da se je moški popolnoma oddaljil od vseh družbenih in pravnih norm. Prepričan je bil, da ne potrebuje nobene države in pravil. Sosedje so povedali še, da naj bi poleti videli žensko, ki je bila noseča.