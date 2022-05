Starša v Indiji tožita svojega sina in njegovo ženo, ker še nimata otrok

Starejši par na severu Indije toži svojega edinega sina in njegovo ženo, ker po šestih letih zakona še nimata otrok. Za tožbo sta se odločila, ker sta sinu finančno pomagala pri usposabljanju za pilota, poiskala sta mu ženo in mu plačala tudi razkošno poroko in medene tedne. Sedaj od sina zahtevata odškodnino v vrednosti skoraj 50 milijonov rupij (625 tisoč evrov).

61-letni Indijec Sanjeev in njegova 57-letna žena Sadhana Prasad od sina zahtevata odškodnino, če se v letu dni njegova družina ne poveča za novega člana. Starša sta se za tožbo odločila, ker sta za vzgojo sina porabila svoje prihranke. Sanjeev je povedal, da je leta 2006 sina poslal na pilotsko usposabljanje v ZDA, za kar je odštel 65 tisoč dolarjev (62 tisoč evrov), piše BBC. icon-expand Starša sta sinu plačala tudi razkošno poroko in medene tedne. FOTO: Shutterstock Za tožbo sta se odločila zaradi "duševne krutosti" Sin se je leto dni po usposabljanju vrnil v Indijo, ker je zgubil službo, pa ga je družina finančno podpirala še nadaljnji dve leti. 35-letnik je nato začel opravljati poklic pilota in leta 2016 sta mu starša poiskala ženo, saj sta si želela, da bi se v času upokojitve lahko igrala z vnuki. Starša sta sinu nato plačala razkošno poroko v petzvezdičnem hotelu, avtomobil za 80 tisoč dolarjev (76 tisoč evrov) in medene tedne. Odvetnica tožnikov je povedala, da so se za tožbo odločili zaradi "duševne krutosti". "Moj sin je poročen šest let, a z ženo še vedno ne načrtujeta otroka. Če bi dobila vnuka, bi najina bolečina postala znosnejša," je razloge za tožbo opisal 61-letnik Indijec. Sodišče bo zadevo obravnavalo 17. maja, mladi par pa tožbe ne komentirata.