Starša zanikata, da je Julia Madeleine McCann, a zavračata DNK-test

Poljska družina 21-letnice, ki trdi, da je Madeleine McCann, je prekinila molk in zanikala njene trditve, češ da ima dekle duševne težave. Zanimivo pa je, da ne mama in ne oče ne želita opraviti DNK-testa, s katerim bi lahko dejansko potrdili ali izključili možnost, da gre za pogrešano deklico. Julia preko svoje zastopnice zdaj napoveduje, da bo šla na sodišče.

"Mislim, da bi lahko bila Madeleine," je na Facebooku zapisala Julia Faustyna, ki uporablja tudi ime Julia Wandelt. "Imam kolobom na istem očesu, kot ga je imela Madeleine, le da moj vsako leto bolj bledi," je zapisala na spletu. 21-letna Poljakinja, ki trenutno živi v Nemčiji, je na družbenih omrežjih ustvarila profil Iammadeleinemccann, kjer je kot dokaz za svoje trditve začela objavljati fotografije in izpostavljati podobnosti s pogrešano Madeleine. Na tak način je hitro zbrala več kot milijon sledilcev. Kot je pojasnila, se večine podrobnosti iz svojega otroštva ne spomni, o svoji identiteti pa se je začela spraševati pred nekaj meseci, potem ko je "nekaj slišala od svoje babice". Stara je 21 let, a verjame, da bi njena starost lahko bila napačna. Madeleine bi bila danes namreč – če bi bila še živa – stara 19 let.

"Prosila sem za slike, ko je bila moja mama noseča, druge zdravstvene kartoteke in fotografije iz mojega otroštva, a mi jih nikoli ne pokaže, vedno reče, da sem nora," je Julia zapisala na Instagramu. "Po vsej tej zmedi sem začela sama raziskovati. Odkrila sem, kaj se je zgodilo z Madeleine McCann in začela sestavljati podobnosti, ki sem vam jih predstavila."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Družina: Julia ima duševne težave, poskušali smo ji pomagati Pred nekaj dnevi je njena poljska družina v javnost posredovala izjavo, v kateri je sporočila, da je zaradi njenih trditev povsem sesuta. "Za nas je očitno, da je Julia naša hči, vnukinja, sestra, nečakinja, sestrična. Imamo spomine, imamo fotografije. Tudi Julia ima te fotografije, saj jih je vzela iz družinske hiše, vključno z rojstnim listom in številnimi odpustnicami iz bolnišnice," so zapisali. Kot so pojasnili, ima dekle duševne težave. "Vedno smo ji poskušali pomagati, da se postavi na noge. Julia je že nekaj let polnoletna. Izselila se je iz hiše, zavrača zdravljenje, ne jemlje redno zdravil. Prav tako ni izkoristila možnosti zdravljenja v zelo dobrem centru na Poljskem, ki se je strinjal, da jo sprejme." Pozornost, ki je je deležna, ji ugaja, so prepričani. "Julia si je od nekdaj želela biti pevka, model. Vedno je želela biti priljubljena. In kaj se dogaja zdaj? Dobila je milijon sledilcev!" Izrazili so tudi strah, da ji bo takšno intenzivno medijsko poročanje škodilo. "Internet ne bo pozabil in očitno je, da Julia ni Maddie. Njene grožnje, laži, manipulacije ... vse to smo predvideli in poskušali preprečiti, prosili smo jo, naj preneha. Trenutna situacija nas uničuje," so še dodali. Hkrati so sporočili, da ne bodo dajali nobenih intervjujev, objavljali fotografij ali komentirali medijskega poročanja. "Prosimo, da vsa vprašanja ali pomisleke naslovite na tiskovnega predstavnika policije v Wrocawu." Poljska policija je sicer v zvezi s tem primerom že sporočila, da so njihove ugotovitve v nasprotju z različico dogodkov, kot jo predstavlja Julia, je poročala Gazeta.pl.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Do DNK testa prek sodišča? Mlado Julio zdaj zastopa dr. Fia Johansson, psihologinja, medij in zasebna detektivka, ki pravi, da se po svojih najboljših močeh trudi hitro rešiti primer in družini McCann ne povzročati nepotrebnih stisk. "Želimo spoštovati njihovo zasebnost, medtem ko ne vemo točno, kdo je Julia," je dejala. Njene družinske člane poskuša prepričati, naj opravijo DNK-test, da bi razrešili dilemo, vendar to odločno zavračajo. "Osebno sem se pogovarjala z Julijino mamo in ji povedala, da jo bomo zaščitili, če bo to potrebovala, vendar še vedno noče opraviti testa. Trdi, da ima Julijin rojstni list, vendar nas to skrbi, saj se ga da zlahka ponarediti." Sodelovanje pri DNK-testu je po njenih besedah zavrnil tudi Julijin oče. "Če tega ne bosta storila po lastni volji, bova morali na sodišče. Dobiti bova morali sodni nalog." Fia je za The Sun povedala, da je med drugim že pomagala pri reševanju umorov in iskanju teroristov. V uradno preiskavo Madeleine McCann se je vključila leta 2019, ko je napovedala, da je Madeleine še živa. "Leta 2019 sem napovedala, da je Madeleine živa, da obožuje glasbo ter da bo na koncu sama odkrila svojo identiteto. Tako sem kar naenkrat pomislila, da se v tem primeru veliko ujema – Julia je nadarjena glasbenica, igra klavir. Poleg tega je mesto, v katerem živi, zelo blizu Nemčije. V tem trenutku ne morem odgovoriti, ali gre za Madeleine ali ne. Toda veliko stvari sledi moji lastni napovedi in tega ne morem spregledati."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke