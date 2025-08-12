Svetli način
Starše mrtvega novorojenčka center za socialno delo obravnaval že v preteklosti

Ploče / Rogotin, 12. 08. 2025 10.35

Ti.Š.
Po tem, ko so v hrvaškem mestu Ploče našli truplo novorojenčka, na dan prihaja več podrobnosti o družini. Socialni delavci so jih obiskali junija, a niso vedeli za materino nosečnost. Iz kakšnih razlogov je družino spremljal center za socialno delo, ne razkrivajo. Policija in državno tožilstvo okoliščine smrti otroka še vedno preiskujeta. Mati naj bi sicer rodila doma.

Prebivalci mesta v bližini hrvaških Ploč so še vedno pretreseni, potem ko so v nedeljo zvečer našli truplo novorojenčka. Okoliščine najdbe, pa tudi kaj točno se je zgodilo – ali je bil otrok mrtvorojen ali je šlo za kaznivo dejanje, še niso znane. Na ta vprašanja naj bi pristojni odgovorili po zaključku obdukcije, ki jo bodo opravili v Splošni bolnišnici Dubrovnik.

Medtem pa so s hrvaškega Ministrstva za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko 24sata sporočili, da so bili z družino seznanjeni že v preteklosti. "Obravnaval jih je Hrvaški zavod za socialno delo. Od leta 2022, čeprav so ohranjali stike z družino, ni bilo potrebe po družinsko-pravnih ukrepih za zaščito," so zapisali. Hkrati pa dodajajo, da so družino socialni delavci obiskali še pred kratkim, junija letos. "Na zadnjem srečanju junija 2025 osebje ni bilo seznanjeno z materino nosečnostjo."

Tudi sosedje družine so za omenjeni hrvaški spletni portal zatrdili, da za nosečnost niso vedeli. Je pa bilo v družini že več otrok. Zato jih je novica o mrtvem novorojenčku še toliko bolj pretresla.

Razloga za obravnavo družine hrvaški center za socialno delo ne razkriva.
Razloga za obravnavo družine hrvaški center za socialno delo ne razkriva. FOTO: Shutterstock
Z dubrovniško-neretvanske policijske uprave so na kratko sporočili, da policisti še vedno preiskujejo najdbo mrtvega otroka. Po končani kriminalistični preiskavi pa da bodo o ugotovitvah obvestili javnost. Podrobnosti dogodka do takrat ne razkrivajo.

Po neuradnih informacijah je mati rodila doma, kar samo po sebi – tako novinarji 24sata – v dubrovniško-neretvanski regiji ni neobičajno. Vsako leto tam beležijo več porodov na domu, mati pa kasneje poišče zdravniško pomoč, če pride med porodom ali po njem do kakšnih zapletov.

Ministrstvo je še poudarilo, da so za preostale mladoletne otroke poskrbeli v družinskem krogu in da zaradi policijske preiskave, ki še poteka, ne morejo posredovati dodatnih podrobnosti, kot so denimo podatki o tem, koliko časa je družina že v sistemu in zakaj.

Preberi še V Rogotinu našli truplo dojenčka: preiskujejo možnost nasilne smrti

Truplo novorojenčka so v dubrovniško bolnišnico pripeljali v nedeljo okoli 4. ure zjutraj. Hrvaško državno tožilstvo je nemudoma odredilo obdukcijo za ugotovitev vzroka smrti. Za obdukcijsko poročilo naj bi bolnišnica navadno potrebovala dan ali dva, v primerih dodatnih analiz pa lahko traja dlje.

Hrvaški novinarji so se z vprašanji obrnili tudi na občinsko državno tožilstvo v Metkoviću, vendar niso supeli izvedeti, če so mamo pridržali in zaslišani, prav tako ne, ali je v primer kakorkoli vpleten otrokov oče.

otrok smrt novorojenček Ploče starši center za socialno delo
