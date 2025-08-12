Starše mrtvega novorojenčka center za socialno delo obravnaval že v preteklosti

Prebivalci mesta v bližini hrvaških Ploč so še vedno pretreseni, potem ko so v nedeljo zvečer našli truplo novorojenčka. Okoliščine najdbe, pa tudi kaj točno se je zgodilo – ali je bil otrok mrtvorojen ali je šlo za kaznivo dejanje, še niso znane. Na ta vprašanja naj bi pristojni odgovorili po zaključku obdukcije, ki jo bodo opravili v Splošni bolnišnici Dubrovnik.

Medtem pa so s hrvaškega Ministrstva za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko 24sata sporočili, da so bili z družino seznanjeni že v preteklosti. "Obravnaval jih je Hrvaški zavod za socialno delo. Od leta 2022, čeprav so ohranjali stike z družino, ni bilo potrebe po družinsko-pravnih ukrepih za zaščito," so zapisali. Hkrati pa dodajajo, da so družino socialni delavci obiskali še pred kratkim, junija letos. "Na zadnjem srečanju junija 2025 osebje ni bilo seznanjeno z materino nosečnostjo."

Tudi sosedje družine so za omenjeni hrvaški spletni portal zatrdili, da za nosečnost niso vedeli. Je pa bilo v družini že več otrok. Zato jih je novica o mrtvem novorojenčku še toliko bolj pretresla.