Staršem bo šola zaračunavala zamujanje po otroke

Še najbolj pa je starše razjezilo opozorilo, da bo šola v primeru, da starši ne pridejo po otroka pred četrto uro, poklicala socialno službo. "To je sramotno in zagotovo nezakonito," pravijo.

Šola je nekoč omogočala, da so otroci na starše počakali v knjižnici, a to zdaj prenavljajo. Starši so pojasnili tudi, da so imeli na šoli pred leti organizirano popoldansko varstvo, a da so ga brez posebnega opozorila ukinili, ker naj ne bi bilo preveč dobičkonosno. "To naj bi bila krščanska šola. Škoda, da ravnateljico šole bolj skrbi, kako bi zaslužila denar od preobremenjenih staršev, kot pa da bi pomagala lokalni skupnosti," je dejal eden od staršev.

Starši otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Holy Trinity v Gravesendu v okrožju Kent, so nedavno prejeli obvestilo, da jim bo šola od zdaj zamujanje po otroke začela zaračunavati. Za vsakih pet minut po 15.40 jim bodo zaračunali po en funt (približno 1,17 evra) na otroka. Če nihče ne bo prišel po otroka do 16. ure, pa bodo poklicali socialno službo.

Ravnateljica Denise Gibbs-Naguar zagovarja novo šolsko politiko, s katero želijo doseči, da bodo starši po svoje otroke prihajali točno. "Gre za dobrobit vsakega posameznega otroka, pa tudi za šolo kot celoto. Pouk se zaključi ob 15.30, vendar se vse pogosteje dogaja, da je na šoli ob 16. uri še vedno veliko število otrok, po katere starši še niso prišli," pravi Gibbs-Naguarjeva. Pojasnila je, da so s tem povezani tudi stroški, saj morajo učitelju, ki ostane z otroki do prihoda staršev, plačati nadure. "Šola ni sposobna kriti ta nenehni strošek, ne da bi to vplivalo na druga področja šolskega proračuna in nenazadnje na šolanje otrok," je opozorila.

"Poleg tega otroci, po katere starši pridejo pozno, pogosto kažejo znake tesnobe in stresa, saj ne vedo, kje so njihovi starši/skrbniki, in jih skrbi, da se jim je kaj zgodilo. Jasno je, da to ni nekaj, kar bi želeli, da otrok doživlja," je še dodala ravnateljica.

Na šoli so sicer pojasnili, da staršev ne bodo kaznovali kar vse povprek in da bodo upoštevali razumljive okoliščine za zamujanje, kot so prometna nesreča, bolezen ali poplave. Starše bodo najprej trikrat opozorili, da so zamudili, če to ne bo zaleglo, pa jim bodo za vsako nadaljnje zamujanje zaračunali.

Britanska Nacionalna zveza za izobraževanje je izrazila skrb, da bodo kaznovalni ukrepi in grožnje s socialno službo močno poslabšali odnose med šolo in starši. Prepričani so tudi, da šola nima zakonske podlage za tovrstno pobiranje kazni.