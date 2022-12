Starši začasno ostali brez skrbništva, ker zavračajo kri cepljenih

Ker se starši in zdravniki niso uspeli dogovoriti o zdravljenju dojenčka in o potrebni transfuziji krvi, je novozelandska zdravstvena služba novembra vložila vlogo v skladu z zakonom o varstvu otrok in od sodišča zahtevala, da imenuje pravno osebo, ki bo prevzela začasno skrbništvo nad otrokom. Poleg sodišča bosta dečka zastopala tudi dva zdravnika, ki bosta nadzorovala celoten proces zdravljenja in skrbela za otrokovo dobrobit.

Dr. Mike Shepherd, začasni direktor novozelandske zdravstvene službe v Aucklandu je namreč dejal, da so vse odločitve bile sprejete v korist otroka in nikakor drugače. "Potrjujemo odločitev, ki jo je sprejelo sodišče po naši prošnji v zvezi z operacijo dojenčka, in priznavamo, da je to težka situacija za vse vpletene," je dejal Shepherd.

Kot navaja CNN, ima otrok prirojeno srčno napako in potrebuje nujno operacijo na odprtem srcu, da sploh preživi. Operacija je do zdaj bila odložena zaradi otrokovih staršev, ki so vztrajali, da se lahko uporabi samo kri darovalcev, ki niso cepljeni. Verjamejo namreč, da so v krvi ljudi, ki so bili cepljeni, "proteini, ki povzročajo nepričakovane smrti". Strokovnjaki in zdravniki so ugotovili, da operacija srčnega obvoda brez transfuzije ne bi bila uspešna in otrok najverjetneje ne bi preživel.