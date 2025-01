Zaradi gorečih ostankov rakete preusmerili več letal, incident že preiskujejo

V četrtek so izstrelili raketo SpaceX Starship, ki pa je nekaj minut po izstrelitvi eksplodirala, njeni goreči ostanki pa so začeli padati nazaj na Zemljo. Da bi se izognili morebitnemu usodnemu trčenju, je morala ameriška zveza za letalstvo preusmeriti več deset letov. Zveza bo zaradi incidenta sprožila preiskavo.

OGLAS

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Eksplozija raketa Starship icon-picture-layer-2 1 / 3

Raketa Starship je med letom hitro in nenačrtovano razpadla, je sporočilo zasebno vesoljsko podjetje. Aplikacija za sledenje letom FlightRadar24 je na spletu sporočila, da je bilo po razpadu rakete SpaceX Starship kmalu po njenem vzletu več letov preusmerjenih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sporočila, da so zaradi padajočih ostankov rakete za kratek čas zaustavili ter preusmerili nekatera letala na območju. Naknadno so sporočili, da bodo dogodek preiskovali. "Poročil o poškodovanih ljudeh ni. FAA sodeluje s podjetjem SpaceX in ostalimi organi, da ugotovimo, kakšna je škoda na javnih lastninah," navaja SkyNews. FAA sicer pogosto zapre zračni prostor prav z namenom varne izvedbe izstrelitve in za zagotavljanje varnosti komercialnih letal.

Ostanke eksplodirane rakete so lahko opazovali tudi iz pilotske kabine manjšega letala, ki je bilo v času dogajanja v zraku.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Raketo so izstrelili iz Boca Chice v južnem Teksasu v četrtek okoli 16.40 po lokalnem času, poroča Sky News. Šlo je za sedmi poskus izstrelitve nove rakete Starship, ki bi morala po približno eni uri nadzorovano pasti v Indijski ocean. A iz podjetja so sporočili, da so stik s plovilom izgubili že po približno osmih minutah. A vseeno so zabeležili tudi delni uspeh, saj se je pospeševalni del rakete dejansko vrnil na lansirno ploščad, kjer sta ga ujeli dve ogromni mehanski roki.