Starši: Alex zagotovo ni držal pištole, oblasti: Oviral je izvajanje zakona

Žrtev je bil ameriški državljan Alex Pretti, 37-letni reševalec, ki je delal v veteranski bolnišnici. V izjavi za medije sta njegova starša dejala, da Pretti "zagotovo ni držal pištole", ko so ga napadli "Trumpovi nasilneži, krvniki in strahopetci iz ICE".
Incident je zadnji v seriji, v katero je vpletena ameriška carinska in imigracijska služba (ICE), ki je bila tarča kritik zaradi kršitev pravic prebivalcev ZDA.
Uradni organi trdijo, da je za incident kriv Pretti sam. Poveljnik mejne patrulje Gregory Bovin je osebi, ki sta ju ta mesec v Minneapolisu ustrelili zvezni agenti, označil za "osumljenca". O Alexu Prettyju in Renee Good, je Bovino dejal: "Ustreljena sta bila dva osumljenca ... osumljenca, ki napadata, zavlačujeta, ovirata ali ogrožata življenje policista."
"Ko posamezniki sprejemajo slabe odločitve in se vmešavajo v policijsko delovanje ... ali je to na podlagi ideologije, ne vemo," je dejal na novinarski konferenci v Minneapolisu.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karolina Leavitt je v javni objavi ostro napadla guvernerja Minnesote Tima Walza in dejala, da si želi kaosa. "Tim Walz ne verjame v zakon in red. Nobena propaganda njegovih liberalnih medijskih zaveznikov ne bo prepričala ameriškega ljudstva v nasprotno," je zapisala.
Dodala je, da si Walz želi kaosa, zato je po njenih besedah večkrat spodbujal "levičarske agitatorje", naj med zakonitimi operacijami spremljajo in snemajo zvezne uslužbence, kar je privedlo do tega, da so bili nekateri zaposleni "razkriti, napadeni, nadlegovani in postavljeni v izjemno nevarne situacije".
Leavitt je zaključila, da bi moral Walz sodelovati z zveznimi oblastmi, in dejala, da predsednik Trump ne bo odnehal s svojimi načrti za deportacijo "nasilnih nezakonitih kriminalcev".
FBI je v Minneapolisu ustanovil center za koordinacijo kriznih razmer, ki je zadolžen tudi za zbiranje obveščevalnih podatkov o skupinah, ki protestirajo proti prisotnosti zveznih imigracijskih uradnikov v mestu, poroča CNN. Operacijo vodi oddelek FBI za boj proti terorizmu.
Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih zapisal, da Minnesota "zločinsko prikriva ogromne finančne goljufije, ki se tam dogajajo".
