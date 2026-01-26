Naslovnica
Tujina

Starši: Alex zagotovo ni držal pištole, oblasti: Oviral je izvajanje zakona

Minneapolis, 26. 01. 2026 06.24 pred 1 uro 2 min branja 38

Avtor:
M.V.
Alex Pretti

Starši moškega, ki ga je v Minneapolisu ubil zvezni agent, so Trumpovo administracijo obtožili gnusnih laži, potem ko je še ena smrt v racijah v Minnesoti povzročila dodaten porast napetosti. Administracija in policija pa trdita, da so si žrtve krive same.

Žrtev je bil ameriški državljan Alex Pretti, 37-letni reševalec, ki je delal v veteranski bolnišnici. V izjavi za medije sta njegova starša dejala, da Pretti "zagotovo ni držal pištole", ko so ga napadli "Trumpovi nasilneži, krvniki in strahopetci iz ICE".

Incident je zadnji v seriji, v katero je vpletena ameriška carinska in imigracijska služba (ICE), ki je bila tarča kritik zaradi kršitev pravic prebivalcev ZDA. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uradni organi trdijo, da je za incident kriv Pretti sam. Poveljnik mejne patrulje Gregory Bovin je osebi, ki sta ju ta mesec v Minneapolisu ustrelili zvezni agenti, označil za "osumljenca". O Alexu Prettyju in Renee Good, je Bovino dejal: "Ustreljena sta bila dva osumljenca ... osumljenca, ki napadata, zavlačujeta, ovirata ali ogrožata življenje policista."

"Ko posamezniki sprejemajo slabe odločitve in se vmešavajo v policijsko delovanje ... ali je to na podlagi ideologije, ne vemo," je dejal na novinarski konferenci v Minneapolisu.

Preberi še Pod streli agentov umrl medicinski tehnik: kaj kažejo posnetki?

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karolina Leavitt je v javni objavi ostro napadla guvernerja Minnesote Tima Walza in dejala, da si želi kaosa. "Tim Walz ne verjame v zakon in red. Nobena propaganda njegovih liberalnih medijskih zaveznikov ne bo prepričala ameriškega ljudstva v nasprotno," je zapisala.

Dodala je, da si Walz želi kaosa, zato je po njenih besedah večkrat spodbujal "levičarske agitatorje", naj med zakonitimi operacijami spremljajo in snemajo zvezne uslužbence, kar je privedlo do tega, da so bili nekateri zaposleni "razkriti, napadeni, nadlegovani in postavljeni v izjemno nevarne situacije".

Leavitt je zaključila, da bi moral Walz sodelovati z zveznimi oblastmi, in dejala, da predsednik Trump ne bo odnehal s svojimi načrti za deportacijo "nasilnih nezakonitih kriminalcev".

FBI je v Minneapolisu ustanovil center za koordinacijo kriznih razmer, ki je zadolžen tudi za zbiranje obveščevalnih podatkov o skupinah, ki protestirajo proti prisotnosti zveznih imigracijskih uradnikov v mestu, poroča CNN. Operacijo vodi oddelek FBI za boj proti terorizmu.

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih zapisal, da Minnesota "zločinsko prikriva ogromne finančne goljufije, ki se tam dogajajo".

Alex Pretti

Smrtonosno ledeno neurje v ZDA: zaradi ekstremnega mraza umrlo več ljudi

Tragedija pred očmi sina; 14-letnik pobegnil po usodnem trčenju

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
26. 01. 2026 08.29
FAFO, pa nehite z tem neka brez vezna pozornost lokalnim teroristom
Odgovori
0 0
Lusio
26. 01. 2026 08.28
izgleda kot krdelo hijen,ki napade ovčko
Odgovori
+1
1 0
DEBELA OLIVA
26. 01. 2026 08.28
Policijo in zakone se pač spoštuje in se ne kolesari ko je to prepovedano in ogroža ostale
Odgovori
0 0
Perrun
26. 01. 2026 08.26
To je čista likvidacija, brez sojenja.
Odgovori
+0
1 1
Diabloss
26. 01. 2026 08.26
5 jih je ležalo na njem na tleh potem so se vstali in se umaknili njega pa pustili na tleh in nato je en začel streljat v njega. Strokovno ni kaj
Odgovori
+1
2 1
kr nekdo
26. 01. 2026 08.24
igrajo se junake provocirajo oblasti potem se čudijo, da je nekdo mrtev. Pač je potrebno spoštovat vse ukaze, da ne pride do tragičnega dogodka.
Odgovori
-1
0 1
proofreader
26. 01. 2026 08.23
V času Obame je pod ICE umrlo 76 ljudi. Nihče o tem takrat ni poročal. Zanimivo.
Odgovori
+2
3 1
Diabloss
26. 01. 2026 08.26
v 3 tednih jih je zdaj 38 umrlo v pridržanju samo
Odgovori
-1
0 1
lokson
26. 01. 2026 08.22
Tukaj vsi komentirajo samo posledice. Kaj pa vzrok?
Odgovori
+0
1 1
Joakim
26. 01. 2026 08.21
Ta Amerika vse bolj spominja na Nemcijo v tridesetih letih prejsnega stoletja. Pazimo, da ne bo tako zgledala Slovenija po pomladanskih vilitvah.
Odgovori
+0
1 1
nnnnnnnnnnn
26. 01. 2026 08.19
Pod obamo je bilo izgnanih 3,1 mio ljudi in umrlo mislim da okoli 80. NE spomnim se člankov v tistem obdobju.
Odgovori
+1
1 0
Perrun
26. 01. 2026 08.27
Ja a tam so imeli postopke, vsi so sli prej na sodisca. Velika razlika.
Odgovori
0 0
proofreader
26. 01. 2026 08.17
Pri nas je Stevanovič organiziral take proteste. Sam pa se skril v Alejo.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
26. 01. 2026 08.16
V petek pride Melania v Odisejo.
Odgovori
+1
1 0
BrainDance
26. 01. 2026 08.15
Trump pravi, da imajo Somalci nizek IQ. Predlagam, da se testira ICE agente :D pa tile levi protestanti so vrjetno tudi nekje v istem košu...
Odgovori
+0
1 1
BrainDance
26. 01. 2026 08.17
Pa da bo pošteno naj še komplet Trumpovo administracijo testirjo :D mislim, da bi bili rezultati zelo zanimivi...
Odgovori
-1
0 1
Mihac27
26. 01. 2026 08.22
Jup nizek IQ 'Karen' ki mislijo da imajo pravico delat kar hočejo, pa bežijo/napadajo policijo, in nizek IQ policajov, ki so še triggerhappy... rezultat me sploh ne čudi.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
26. 01. 2026 08.15
To nevtraliziranje posameznikov brez razloga, pri njih, je ves čas. Le da se zdaj o tem piše.
Odgovori
+1
1 0
IKOSS
26. 01. 2026 08.26
Neredki posamezniki v ZDA nimajo zadržkov do uporabe najhujših oblik nasilja do predstavnikov represivnih organov. To je seveda vzrok, da je raven previdnosti pri teh nekoliko višji in vsako ravnanje, ki bi se ga dalo razumeti, kot ogrožanje, tako tudi razumejo in se nanj tudi ostro odzovejo. Incidentov, kjer bi bila oseba v postopku ubita, ob tem pa ni storila nobenega problematičnega dejanja, praktično ni. Je pa občasno problematično nizko postavljena raven za določanje ravni ogroženosti. Glede na trenutno znane podatke v to skupino spada tudi pričujoči incident.
Odgovori
0 0
IKOSS
26. 01. 2026 08.26
Neredki posamezniki v ZDA nimajo zadržkov do uporabe najhujših oblik nasilja do predstavnikov represivnih organov. To je seveda vzrok, da je raven previdnosti pri teh nekoliko višji in vsako ravnanje, ki bi se ga dalo razumeti, kot ogrožanje, tako tudi razumejo in se nanj tudi ostro odzovejo. Incidentov, kjer bi bila oseba v postopku ubita, ob tem pa ni storila nobenega problematičnega dejanja, praktično ni. Je pa občasno problematično nizko postavljena raven za določanje ravni ogroženosti. Glede na trenutno znane podatke v to skupino spada tudi pričujoči incident.
Odgovori
0 0
proofreader
26. 01. 2026 08.14
Milijardna prevara glede neobstoječih vrtcev pa ni več aktualna?
Odgovori
+2
2 0
BrainDance
26. 01. 2026 08.20
Mogoče so jih pa tile neumni somalci tako kvalitetno okol prenesli, da bo treba pomest pod mizo...
Odgovori
+1
1 0
proofreader
26. 01. 2026 08.13
Lep primer levičarske FAFO filozofije.
Odgovori
-2
2 4
proofreader
26. 01. 2026 08.13
Kakšen tip človeka gre ovirat agente ICE, ki iščejo kriminalce in ljudi, ki so kršili zakon o prehajanju meje?
Odgovori
-5
3 8
Roadkill
26. 01. 2026 08.14
Kakšen tip človeka gre opravičevat tako ravnanje oblasti?
Odgovori
+4
6 2
Roadkill
26. 01. 2026 08.19
Ali bi tako govoril tudi če bi šlo za tvojega sina?
Odgovori
+1
2 1
proofreader
26. 01. 2026 08.24
Moj sin ne ovira policistov pri svojem delu.
Odgovori
+0
1 1
Roadkill
26. 01. 2026 08.26
gre za retorično vprašanje?
Odgovori
0 0
Joakim
26. 01. 2026 08.09
Kaksno junastvo. Trije drzijo enega, da ga lahko cetrti ustreli.
Odgovori
+5
10 5
Grande cojones
26. 01. 2026 08.08
VSI Američani so si ustvarili takšno policijsko-kavbojsko državo in naj jo kar imajo Nimam nobene empatije do mrtvih ker so del sistema z orožjem doma.
Odgovori
-4
1 5
bibaleze
