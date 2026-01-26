Starši: Alex zagotovo ni držal pištole, oblasti: Oviral je izvajanje zakona

Žrtev je bil ameriški državljan Alex Pretti, 37-letni reševalec, ki je delal v veteranski bolnišnici. V izjavi za medije sta njegova starša dejala, da Pretti "zagotovo ni držal pištole", ko so ga napadli "Trumpovi nasilneži, krvniki in strahopetci iz ICE". Incident je zadnji v seriji, v katero je vpletena ameriška carinska in imigracijska služba (ICE), ki je bila tarča kritik zaradi kršitev pravic prebivalcev ZDA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Uradni organi trdijo, da je za incident kriv Pretti sam. Poveljnik mejne patrulje Gregory Bovin je osebi, ki sta ju ta mesec v Minneapolisu ustrelili zvezni agenti, označil za "osumljenca". O Alexu Prettyju in Renee Good, je Bovino dejal: "Ustreljena sta bila dva osumljenca ... osumljenca, ki napadata, zavlačujeta, ovirata ali ogrožata življenje policista." "Ko posamezniki sprejemajo slabe odločitve in se vmešavajo v policijsko delovanje ... ali je to na podlagi ideologije, ne vemo," je dejal na novinarski konferenci v Minneapolisu.