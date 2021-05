Starši beloruskega novinarja pozivajo k ukrepanju: 'Prosimo, rešite ga'

Starši Romana Protaseviča so zaprosili za mednarodno pomoč pri osvoboditvi beloruskega novinarja, saj je ameriški predsednik Biden obljubil, da so "v igri" sankcije proti režimu Aleksandra Lukašenka , ni pa razkril podrobnosti. Bidnova reakcija je sledila zaradi nedeljskega incidenta, ko je belorusko vojaško letalo prestreglo let med Grčijo in Litvo in letalo prisililo, da je pristalo v Minsku, kjer je bil kasneje aretiran novinar Protasevič. V akciji, ki je bila deležna mednarodnega zgražanja, so prijeli tudi njegovo partnerko Sofijo Sapega.

Na Poljskem so se na ulicah glavnega mesta zbrali podporniki Protaseviča in zanj in njegovo partnerko zahtevali svobodo.

"Eden od načinov, kako naše oblasti mučijo druge, je, da sorodnikom do zadnjega ne povedo, kje so zaprti," je dodal.

Natalia Protasevič , mama blogerja, je iz njihovega domovanja na Poljskem, kamor so se preselili po pritisku zaradi Protasevičevega aktivizma, sporočila: "Prosim, prosim, pozivam celotno mednarodno skupnost, da ga reši. Je samo novinar, je samo otrok in prosim, prosim, rešite ga. Tam ga bodo ubili." Njen mož, Dmitrij Protasevič , nekdanji vojak, pa je dejal, da je odvetnica poskušala priti v stik z Romanom, a so jo zavrnili. "Ni ga mogla videti. Še vedno ne vemo, ali je v zaporu, v kakšnem stanju je, kako se počuti."

Potem ko je v ponedeljek Protasevič v videu priznal, da je stal za množičnimi protesti v Minsku, je v torek po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek Sapegove, za katerega se tudi domneva, da je bil posnet pod prisilo. V videu je priznala, da je urejala kanal Telegram, kjer so objavili osebne podatke beloruskih policistov in drugih tajnih agentov. Mama Sapegove Anna Dudič je za Reuters povedala, da se je njena hči izogibala politiki. "Moji upi zdaj verjetno temeljijo na čudežu in na spoznanju, da moja hči zagotovo ni ničesar kriva," je dejala Dudičeva. "Preprosto je bila ob nepravem času na napačnem mestu." Tudi v tem primeru odvetnik ni mogel stopiti v stik s Sapegovo. Dudičeva je še dodala, da se boji za hčerino zdravje in varnost v zaporu, a zatrdila, da bo že zdržala, saj je močna. "Psihično je zelo močno dekle. Zdržala bo, prepričana sem v to."

Prisilna zaustavitev letala je sprožila svetovno negodovanje in obtožbe državnega terorizma, voditelji EU so napovedali nadaljnje sankcije, letalske družbe so se izogibale beloruskemu zračnemu prostoru, beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska pa je pozvala k mednarodnemu srečanju za razpravo o razmerah.

Gospodarske sankcije proti Lukašenku so napovedali tudi voditelji Evropske unije. V torek je francoski predsednik Emmanuel Macrondejal: "Dodatne sankcije? Ali bo to zadostovalo? Tega ne morem zagotoviti."Odzvala se je tudi nemška kanclerka Angela Merkel in dejala, da je videoposnetek Protaseviča"zaskrbljujoč ", ter zahtevala, da EU ukrepa. "In za to bomo uporabili vse razpoložljive sile,"je dodala.

Glede videoposnetka, priznanja Protaseviča, ki so ga ruske oblasti poslale v svet, je njegov oče dejal, da je bil njegov sin na videu videti zelo živčen, zdelo se mu je, da mu manjka nekaj zob, imel je modrice na levi strani obraza in vratu. "Video je bil očitno uprizorjen. To je bilo storjeno pod pritiskom".Pozdravil je še ukrepe, ki so jih voditelji EU sprejeli na vrhu tega tedna, in dejal: "Mislim, da bo to pomagalo osvoboditi mojega sina."

"Po tega mladeniča so poslali lovsko letalo. To je teroristično dejanje, mislim, da tega ne moremo drugače poimenovati. To je dejanje čistega maščevanja," pa je dodala njegova mama. "Sin moj, ta mladenič, je hotel le povedati resnico o političnem stanju v državi. Ni naredil nič narobe."