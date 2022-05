Srbska nadškofija je pripravila šopek 27 belih vrtnic – kot simbol za 27 let Matejevega življenja. Tudi številni drugi udeleženci maše so prišli z rožami, piše 24sata.hr. Tudi Snežana iz Beograda je pri križu pustila bele vrtnice.

"Zelo mi je težko, zelo me je pretreslo. Natančno sem sledila iskanju Mateja. Podobna naključja, datum izginotja, vse to me je pripeljalo do tega, da sem prišla sem," je dejala. "Srce mi je reklo, naj pridem. Brat je izginil v Donavi, ko se je čoln s petimi prevrnil. Reka je truplo vrnila pet mesecev kasneje, 18. maja, tako kot Mateja. Vem, kaj vse to pomeni. Starši bodo imeli grob, kjer bodo lahko jokali, prižgali svečo. To so grozne stvari. Štirih bratovih prijateljev niso nikoli našli."

Vsem, ki so z družino do konca upali na srečen razplet, se je zahvalil Matejev oče. "Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil mestu Beograd za veliko srce, ne glede na to, da je moj sin tam končal življenje. To, kar so mi dali Beograjčani v 139 dneh, mi je pomagalo začutiti človeško skrb, ki je potrebna v teh trenutkih. Hvala vsakemu človeku v Beogradu, ne glede na to, ali je vernik ali ne. Konec je, s sinom grem domov, obračam novo stran. Po tem mislim, da bom veliko boljši človek. Mislim, da ima božji klic globlji pomen. Še enkrat hvala."

Zahvalil se je tudi vsem, ki so sodelovali pri iskanju: "Hvala vsakemu policistu. Rad bi se zahvalil tudi hrvaškemu ministrstvu za notranje zadeve, ki je prav tako opravilo neverjetno delo, in se jim za to zahvaljujem. Hvala tudi ministrstvu za notranje zadeve BiH. Hvala vsem novinarjem, snemalcem ... Mislim, da ste pokazali, da ste ljudje in da v tako težkih situacijah poznate razliko med novico in bolečino."

Družina je sicer zaprosila za zasebnost v težkih trenutkih, ko se soočajo z epilogom Matejevega izginotja.