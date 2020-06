Starši McCann o novem nemškem osumljencu: To bi lahko bilo pomembno odkritje

Včeraj je močno odmevalo, da je centralni urad londonske policije Scotland Yard v primeru enega najbolj znanih in tragičnih izginotij – pred 13 leti se je med družinskimi počitnicami na Portugalskem izgubila vsaka sled za takrat skoraj štiriletno britansko deklico Madeleine McCann –, prišel do novega odkritja. Kot glavnega osumljenca zdaj preiskujejo 43-letnega Nemca, ki je sicer že več let v zaporu.

Vodja kriminalistov na nemški zvezni policiji Christian Hoppe je za televizijo ZDF zatrdil, da njegova kazen ni povezana s primerom izginotja Madeleine McCann, je pa v zaporu zaradi dveh kaznivih dejanj, obakrat zaradi "spolnega kontakta z dekleti".

To sicer ni prvi primer, ko je Scotland Yard glavnega osumljenca za malo Maddie našel med nemškimi zaporniki: pred dvema letoma so v zvezi s tem preiskovali 48-letnega Martina Neya, ki zaradi pedofilije in treh umorov otrok prestaja dosmrtno zaporno kazen.

Gary in Kate McCann še vedno upata, a sta "realna"

Na preboj v preiskavi so se prek svojega predstavnika za stike z javnostjo odzvali tudi starši izginule deklice, Gary in Kate McCann. "To bi lahko bilo pomembno odkritje,"je bila kratka njuna izjava. Dodala sta še, da vsa ta leta ohranjata upanje, da je njuna hči še vedno živa, a da sta v zvezi s tem "realna".

Kot smo poročali že včeraj, je vodja preiskave Mark Cranwell povedal, da je osumljenec med letoma 2005 in 2007 bival na Portugalskem v svojem avtodomu. Na območju Praia de Luz je bil točno v času, ko je tam dopustovala družina McCann.

"Vemo, da je bil v letovišču tisti večer, kakšno uro pred tem, ko je deklica izginila. Ob 19.32 je prejel klic na svojo portugalsko telefonsko številko z druge številke. Pogovor je trajal pol ure,"je razkrila londonska policija,ki poziva osebo "na drugi strani telefonske zveze", da se javi preiskovalnim organom, saj gre za ključne informacije. "Nekdo ve veliko več, kot želi povedati," je ob tem za BBC še dejal Cranwell.