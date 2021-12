Starši mladoletnega strelca v Michiganu obtoženi nenaklepnega uboja

Tožilstvo v Michiganu je vložilo tožbo za nenaklepni umor proti staršem fanta, ki je v nedavnem strelskem pohodu ubil štiri dijake srednje šole. Tožilstvo je prepričano, da pretekla dejanja dokazujejo "presežno malomarnost". Jennifer in James Crumbley sta tako obtožena nenaklepnega uboja v štirih točkah. V skladu z zakonodajo zvezne države jima, če bosta spoznana za kriva, grozi do 15 let zapora.

"Starši so bili edini posamezniki, ki so vedeli, kje je orožje," je dejala tožilka Karen McDonald. "Zdi se, da je bila pištola prosto dostopna storilcu." Mladoletnega Ethana Crumbleyja obtožnica med drugim bremeni umora, poskusa umora in terorizma. Po navedbah preiskovalcev je polavtomatsko puško kupil Crumbleyjev oče prejšnji teden. Starši storilcev so v ZDA redko obtoženi zaradi streljanja v šoli, v katerega so vpleteni njihovi otroci, čeprav večina mladoletnikov dobi orožje iz hiše staršev ali sorodnikov. icon-expand Tožilka Karen McDonald FOTO: AP V Michiganu sicer ni zakona, ki bi natančno določal, da lastniki orožje hranijo na mestu, ki je nedostopno mladoletnikom. Vendar pa je McDonaldova povedala, da želi preiskavo razširiti. "Vse, kar lahko rečem na tej točki, je, da dejanja mame in očeta presegajo malomarnost. Seveda sodno preganjamo storilca, vendar so tukaj tudi drugi posamezniki, ki bi morali odgovarjati." Ethan je ubil 16-letnega Tata Myreja, 14-letno Hano St. Juliana, 17-letno Madisyn Baldwin in 17-letnega Justina Shillinga ter ranil druge. Pomočnik tožilke Marc Keast je na sodnem zaslišanju dejal, da je mladoletnik prinesel v šolo orožje z namenom, da ubije kar največ sošolcev. Njegova starša sta zagovornika pravice do orožja in mama je pred leti celo pisala pismo tedanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, v katerem se mu je zahvalila, da podpira pravico do orožja.