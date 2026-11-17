Pilot je v pogovoru s kontrolorjem pojasnil, da je družina izstopila iz letala, otroka pa pustila na krovu. Kontrolo je prosil, naj na letalo pošlje zaposlenega letalske družbe. Kontrolor mu je potrdil, da starši že čakajo na območju prihodov in da so o dogodku obvestili letalsko družbo, poroča časnik The Sun.

Zaradi varnostnih pravil starši po odhodu z varovanega območja prihodov niso smeli nazaj na letalo. Po dečka je zato prišel pooblaščeni uslužbenec letalske družbe in ga pospremil k materi.

Pri LATAM Airlines so potrdili, da je otrok po sobotnem letu LA3420, ki je 14. novembra letel iz Sao Paula oziroma z letališča Guarulhos v Porto Alegre, ostal na krovu. Kot so pojasnili, je bil ves čas pod nadzorom zaposlenih, materi pa so ga predali približno 15 minut pozneje, potem ko so preverili družinsko povezavo.