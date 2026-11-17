Pilot je v pogovoru s kontrolorjem pojasnil, da je družina izstopila iz letala, otroka pa pustila na krovu. Kontrolo je prosil, naj na letalo pošlje zaposlenega letalske družbe. Kontrolor mu je potrdil, da starši že čakajo na območju prihodov in da so o dogodku obvestili letalsko družbo, poroča časnik The Sun.
Zaradi varnostnih pravil starši po odhodu z varovanega območja prihodov niso smeli nazaj na letalo. Po dečka je zato prišel pooblaščeni uslužbenec letalske družbe in ga pospremil k materi.
Pri LATAM Airlines so potrdili, da je otrok po sobotnem letu LA3420, ki je 14. novembra letel iz Sao Paula oziroma z letališča Guarulhos v Porto Alegre, ostal na krovu. Kot so pojasnili, je bil ves čas pod nadzorom zaposlenih, materi pa so ga predali približno 15 minut pozneje, potem ko so preverili družinsko povezavo.
Identiteta družine ni znana, prav tako ni jasno, zakaj so starši zapustili letalo brez sina in kako natančno je posadka ugotovila, da je otrok ostal sam.
To sicer ni prvi primer, ko so starši na letališču pozabili otroka. Avgusta lani je par na letališču v Barceloni na letalo odšel brez desetletnega sina, ki mu zaradi pretečenega potnega lista in manjkajočega vizuma niso dovolili vkrcanja. Starša sta kljub temu nadaljevala potovanje in bila zaradi zapustitve otroka tudi obtožena.
Podoben dogodek se je zgodil tudi leta 2023, ko sta belgijska starša zamujala na let družbe Ryanair iz Tel Aviva v Bruselj, za svojega dojenčka pa nista imela letalske vozovnice. Dojenčka sta v nosilki pustila pri okencu za prijavo na let in odhitela proti varnostnemu pregledu. Uslužbenci so ju prestregli, zaslišala pa ju je tudi policija.
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