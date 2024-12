Starši prihiteli po svoje otroke, nekateri so jokali, drugi bruhali

Nekoč so tudi njegovi otroci obiskovali to šolo, kot pravi, nikoli ni bilo nobenih težav. Spomnil je, da je danes zadnji dan pred začetkom počitnic in rekel, da ne ve, kako bodo otroci lahko nocoj zaspali. Dejal je še, da so informacije med starši odlično in hitro krožile, posredovanje interventne službe pa da "je bilo, kakršno je bilo".

Takoj, ko se je razvedelo, da se je v šoli zgodil napad, so starši prihiteli po svoje otroke, v upanju, da med poškodovanimi ni prav njihov sin ali hčer. V bližino šole je prišel tudi domačin Petar Matić , ki je za RTL povedal, da so starši jokali, nekateri so tudi bruhali.

Spregovoril pa je tudi eden od staršev in pojasnil, da je policija najprej obkrožila šolo, poroča Net.hr. "Zakaj so čakali in niso šli noter, to vedo samo oni," je povedal.

Njegov otrok, ki sicer obiskuje tretji razred, ni videl, kaj se je zgodilo. "Otroci iz prvega razreda so povedali, da je prišel in začel po vrsti zabadati otroke," pravi. Povedal je, da ko je sam prišel do šole, ni bilo nič zavarovano s policijskim trakom in dodal, da bi lahko vsakdo vstopil v šolo. Dodal je, da je dolgo trajalo, preden so se odzvali in zavarovali kraj.

"Predvidevam, da so ga aretiral znotraj. Takšne so govorice, tako je bilo videti". Povedal je, da so otroke, ki so bili v času napada zunaj verjetno odpeljali v bližnji lokal, ostali pa da so ostali v šoli. "Mislim, da razen tega razreda, ki je bil zunaj, ostali otroci, ki so bili v učilnicah, napada niso videli. Tudi moja hči je v tretjem razredu in je bila v učilnici v prvem nadstropju. Pravi, da ni ničesar videla, da se je samo prestrašila," pravi oče.