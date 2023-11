Starši otrok, ubitih v beograjski šoli, zahtevajo, da šola postane spominsko središče

Strelski napad, v katerem je 3. maja 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil devet sošolcev in varnostnika ter ranil šest učencev in učiteljico, je pretresel tako Srbijo kot širše območje. Dan pozneje je sledil še en strelski napad, v katerem je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil devet ljudi, večinoma mladih.

Starši so se pred šolo simbolično zbrali ob 8.40, ob uri, ko se je 3. maja začel strelski napad, ter prižigali sveče in polagali cvetje. Nato so se odpravili proti sedežu vlade, kjer so pustili sporočila z napisom "3. maj še vedno traja".

Mama ene izmed ubitih deklic je v izjavi za medije sporočila, da stavba, v kateri je bilo ubitih deset ljudi, ne more biti več šola. Od države je obenem zahtevala, naj se jasno opredeli, ali meni, da bi na tistem mestu morali zgraditi spominsko središče ali ne. "Ne razumem, zakaj je treba vse pomesti pod preprogo in se delati, kot da 3. maja sploh ne bi bilo, in nadaljevati, kot da se ni nič zgodilo. To nas boli," je dejala Ninela Radičevič.