State Department opozarja Američane, naj bodo previdni v tujini

Opozorilo o povečani previdnosti sledi vojni med palestinskim skrajnim gibanjem Hamas in Izraelom, ki so jo sprožili pripadniki Hamasa z napadom na Izrael 7. oktobra. Napadi so zahtevali 1400 življenj, med njimi tudi ameriških državljanov. Pripadniki Hamasa so zajeli tudi talce, med njimi Američane.

Povračilni izraelski napadi na Gazo so zahtevali skoraj 4000 smrtnih žrtev na palestinski strani, torkova eksplozija v bolnišnici v Gazi pa je zahtevala okrog 500 življenj in sprožila številne demonstracije proti Izraelu in ZDA v arabskih državah in drugje po svetu, čeprav Izrael zavrača odgovornost za napad in jo pripisuje ponesrečeni izstrelitvi rakete Islamskega džihada.