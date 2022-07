Koliko sredstev države članice EU namenijo za boj proti požarom?

Najnovejši podatki statistične agencije Eurostat kažejo, da je 27 držav članic Unije v letu 2019 za boj proti požarom skupno namenilo 30,9 milijarde evrov. To je znašalo približno 0,5 odstotka vseh javnofinančnih izdatkov na ravni EU. Novejših podatkov še ni, jih pa lahko primerjamo s podatki iz leta 2001, ko je agencija začela z meritvami, in ugotovimo, da je povprečen odstotek izdatkov v vseh teh letih ostal enak, kar je ob vedno več požarih zaskrbljujoče, poroča portal Euronews .

Evropska komisija je za namen boja proti požaru v prejšnjem letu financirala pripravljenost flote rescEU z 12 gasilskimi letali in enim helikopterjem, sestavljajo pa jo Hrvaška, Francija, Grčija, Italija, Španija in Švedska. V nujnih primerih je flota na voljo tudi tujim državam. Gasilci meddržavno sprejemajo tudi druge sporazume, s pomočjo katerih lažje sodelujejo.

Evropska agencija za okolje (EEA) pa ob vseh statistikah in podatkih prejšnjih let opozarja, da sta količina in obsežnost požarov med leti lahko zelo različni in da se lahko zgodi tudi, da je kakšno leto požarov zelo malo. Leto 2017 je tako zabeleženo kot drugo najbolj 'pogorelo' leto, zlasti zaradi velikih požarov na Portugalskem, medtem ko je bilo pogorelo območje leta 2018, torej le eno leto kasneje, med najmanjšimi doslej.

Pa Slovenija?

Slovenija spada med države, ki za boj proti požarom namenijo manj sredstev od evropskega povprečja, in sicer 0,3 odstotka. V isti skupini s Slovenijo je še Avstrija, pod njima so Danska, Malta in Islandija. Nad nami so z 0,4 odstotka Belgija, Irska, Španija, Italija, Ciper, Portugalska, Švedska in Švica.

V evropskem povprečju z 0,5 odstotka vseh javnofinančnih izdatkov so Francija, Hrvaška, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Finska in Norveška, nad povprečjem so z 0,6 odstotka Nemčija, Estonija, Grčija, Latvija, Luksemburg in Slovaška. 0,7 odstotka sredstev za varnost pred požari nameni Češka, 0,8 odstotka Romunija, 0,9 pa Bolgarija.