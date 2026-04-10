Tujina

Stave na vojno: ali iz Bele hiše uhajajo notranje informacije?

Washington, 10. 04. 2026 10.11 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
M.S.
Bela hiša

Osebje Bele hiše je prejelo elektronsko sporočilo z opozorilom, naj ne uporablja notranjih informacij za stave na napovednih tržnicah, kot sta denimo Polymarket in Kalshi. V zadnjem času se je na omenjenih platformah namreč pojavilo več novih računov, ki so sklepali zelo specifične stave, med drugim o premirju med ZDA in Iranom, s tem pa so zaslužili več sto tisoč dolarjev.

Kot sta poročala Wall Street Journal in Reuters, je Bela hiša 24. marca zaposlenim poslala elektronsko sporočilo, v katerem jih je opozorila pred morebitnim neprimernim izkoriščanjem svojega položaja za stave na napovednih tržnicah.

Več ameriških medijev in analitikov je v zadnjih tednih opozorilo, da so bile nekatere stave vplačane tik pred nekaterimi pomembnejšimi političnimi odločitvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zaradi česar se je pojavilo vprašanje, ali morda iz Bele hiše uhajajo notranje informacije.

23. marca, dan preden so zaposleni prejeli opozorilo, je anonimni račun v eni minuti stavil 500 milijonov dolarjev na terminske pogodbe za nafto Brent in WTI, tik preden je Trump še isti dan razglasil petdnevni odlog napadov na iransko energetsko infrastrukturo.

Več novih računov na napovedni tržnici Polymarket se je pojavilo tudi v tem tednu, preden sta ZDA in Iran sklenila dvotedensko premirje. Stavili so, da bo 7. aprila objavljena novica o prekinitvi ognja, kar se je tudi dejansko zgodilo, s tem pa so zaslužili več sto tisoč dolarjev, poroča Guardian.

Polymarket
Polymarket
FOTO: Profimedia

Analiza javno dostopnih podatkov s Polymarketa je pokazala, da je vsaj 50 računov oz. denarnic v torek, tik pred Trumpovo objavo na Truth Social, vplačalo znatne stave. Ena od teh 'denarnic' je bila denimo ustvarjena približno osem ur pred razglasitvijo premirja, stavila pa je približno 72.000 dolarjev, kar je na koncu prineslo 200.000 dolarjev dobička, še poroča Guardian.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle je za BBC povedal, da je "vsakršno namigovanje, da se uradniki administracije ukvarjajo s takimi dejavnostmi brez dokazov, neutemeljeno in neodgovorno poročanje".

Po besedah tiskovnega predstavnika za vse zvezne uslužbence veljajo vladne etične smernice, ki prepovedujejo uporabo notranjih informacij za finančno korist.

Platforma Polymarket se je januarja znašla pod drobnogledom, potem ko je anonimnež, ki je stavil na prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, zaslužil skoraj pol milijona dolarjev. Primer je sprožil vprašanja, ali je omenjena oseba imela koristi od notranjih informacij o ameriški vojaški operaciji.

T. i. napovedne tržnice, na katerih se sklepa več kot 44 milijard dolarjev poslov, so sicer v zadnjem letu postale izjemno priljubljene. Napovedi so lahko povezane s čimer koli, uporabniki lahko denimo stavijo tudi na to, ali bo ameriška centralna banka znižala obrestne mere.

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FIRBCA
10. 04. 2026 10.57
kaj ste otrocji
Odgovori
-1
0 1
trunck1
10. 04. 2026 10.52
Barron ima že 150 milijončkov. Pa ja ne od dela ali pa sposobnosti.
Odgovori
+1
2 1
Rafael Kramar
10. 04. 2026 11.20
Ne, ne, od klofanja gluposti po forumih...
Odgovori
-1
0 1
Razsuti Tovor
10. 04. 2026 10.49
Saj tudi tik pred lažno objavo Trumpa, da je začel s pogovori z Iranom, je nekdo opravil veliko transakcij na borzi. Nekoliko minut kasneje so indeksi poskočili in nekdo je zaslužil milijone.
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
10. 04. 2026 10.45
Tržna niša Donald Trumpa so mrtvi in zlorabljeni otroci na splošno, kot tudi v vojni.
Odgovori
+1
1 0
Stajerc22
10. 04. 2026 10.41
Pa to Trump sam stavlja pa sluzi :D
Odgovori
+2
3 1
oježeš
10. 04. 2026 10.32
Potem se nikar ne čudimo, če v takih službah delajo takole, kako naj pričakujejo, da ne bi špekulirali tudi ostali ljudje. Sicer na drugih področjih, ker take informacije ne pridejo v javnost. Povsod se najdejo izkoriščevalci za svoje dobro, na račun skupnosti.
Odgovori
+1
2 1
Rafael Kramar
10. 04. 2026 10.29
Z veseljem bi dal stotaka na nadaljevanje Epskega besa.
Odgovori
-5
0 5
Kimberley Echo
10. 04. 2026 10.50
To ni več Epski bes, ampak Epski obup.
Odgovori
+1
1 0
Komentatorskijunky
10. 04. 2026 11.18
😂 dobra fora. DT bo rabil nekaj $ za pravnike, ko bo konec tega fjaska
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
10. 04. 2026 11.21
Meni še vedno izgleda kot bes...
Odgovori
0 0
brainiac007
10. 04. 2026 10.26
Noreanje iformacije tako izrabljajo že samo prebivalci v beli hiši že samo koliko jim je bogatstvo naraslo v dobrem letu Trumpovi familiji. Potem so še tu ostali priskledniki ki so pobrali še n krat več. Bolan sistem, bolan svet. Bolana narava zaradi nas.
Odgovori
+2
3 1
suleol
10. 04. 2026 10.25
haha stave na vojno, kam je zasel ta svet
Odgovori
+5
5 0
Rafael Kramar
10. 04. 2026 10.29
Ja, zakaj pa ne.
Odgovori
-3
0 3
SpamEx
10. 04. 2026 10.23
Donald stavi verjetno
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
10. 04. 2026 10.18
Krvava tržnica!?
Odgovori
+2
3 1
Rafael Kramar
10. 04. 2026 10.28
Ni, to je na internetu...
Odgovori
-3
0 3
