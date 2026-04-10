Stave na vojno: ali iz Bele hiše uhajajo notranje informacije?

Kot sta poročala Wall Street Journal in Reuters, je Bela hiša 24. marca zaposlenim poslala elektronsko sporočilo, v katerem jih je opozorila pred morebitnim neprimernim izkoriščanjem svojega položaja za stave na napovednih tržnicah.
Več ameriških medijev in analitikov je v zadnjih tednih opozorilo, da so bile nekatere stave vplačane tik pred nekaterimi pomembnejšimi političnimi odločitvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zaradi česar se je pojavilo vprašanje, ali morda iz Bele hiše uhajajo notranje informacije.
23. marca, dan preden so zaposleni prejeli opozorilo, je anonimni račun v eni minuti stavil 500 milijonov dolarjev na terminske pogodbe za nafto Brent in WTI, tik preden je Trump še isti dan razglasil petdnevni odlog napadov na iransko energetsko infrastrukturo.
Več novih računov na napovedni tržnici Polymarket se je pojavilo tudi v tem tednu, preden sta ZDA in Iran sklenila dvotedensko premirje. Stavili so, da bo 7. aprila objavljena novica o prekinitvi ognja, kar se je tudi dejansko zgodilo, s tem pa so zaslužili več sto tisoč dolarjev, poroča Guardian.
Analiza javno dostopnih podatkov s Polymarketa je pokazala, da je vsaj 50 računov oz. denarnic v torek, tik pred Trumpovo objavo na Truth Social, vplačalo znatne stave. Ena od teh 'denarnic' je bila denimo ustvarjena približno osem ur pred razglasitvijo premirja, stavila pa je približno 72.000 dolarjev, kar je na koncu prineslo 200.000 dolarjev dobička, še poroča Guardian.
Tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle je za BBC povedal, da je "vsakršno namigovanje, da se uradniki administracije ukvarjajo s takimi dejavnostmi brez dokazov, neutemeljeno in neodgovorno poročanje".
Po besedah tiskovnega predstavnika za vse zvezne uslužbence veljajo vladne etične smernice, ki prepovedujejo uporabo notranjih informacij za finančno korist.
Platforma Polymarket se je januarja znašla pod drobnogledom, potem ko je anonimnež, ki je stavil na prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, zaslužil skoraj pol milijona dolarjev. Primer je sprožil vprašanja, ali je omenjena oseba imela koristi od notranjih informacij o ameriški vojaški operaciji.
T. i. napovedne tržnice, na katerih se sklepa več kot 44 milijard dolarjev poslov, so sicer v zadnjem letu postale izjemno priljubljene. Napovedi so lahko povezane s čimer koli, uporabniki lahko denimo stavijo tudi na to, ali bo ameriška centralna banka znižala obrestne mere.
