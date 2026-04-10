Stave na vojno: ali iz Bele hiše uhajajo notranje informacije?

Kot sta poročala Wall Street Journal in Reuters, je Bela hiša 24. marca zaposlenim poslala elektronsko sporočilo, v katerem jih je opozorila pred morebitnim neprimernim izkoriščanjem svojega položaja za stave na napovednih tržnicah.

Več ameriških medijev in analitikov je v zadnjih tednih opozorilo, da so bile nekatere stave vplačane tik pred nekaterimi pomembnejšimi političnimi odločitvami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zaradi česar se je pojavilo vprašanje, ali morda iz Bele hiše uhajajo notranje informacije.

23. marca, dan preden so zaposleni prejeli opozorilo, je anonimni račun v eni minuti stavil 500 milijonov dolarjev na terminske pogodbe za nafto Brent in WTI, tik preden je Trump še isti dan razglasil petdnevni odlog napadov na iransko energetsko infrastrukturo.

Več novih računov na napovedni tržnici Polymarket se je pojavilo tudi v tem tednu, preden sta ZDA in Iran sklenila dvotedensko premirje. Stavili so, da bo 7. aprila objavljena novica o prekinitvi ognja, kar se je tudi dejansko zgodilo, s tem pa so zaslužili več sto tisoč dolarjev, poroča Guardian.