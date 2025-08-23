Stavek na Facebooku je avstrijskega urednika stal službe

Na noge je takoj skočila judovska skupnost v Avstriji, oglasili so se vidni člani. Oskar Deutsch je obsodbo ORF označil za "pomembno", a je dejal, da je potrebno več: "Zagotoviti je treba, da novinarji pri ORF delujejo pošteno, objektivno in ne širijo antisemitskih stereotipov," je poudaril. Tudi Elie Rosen je izrazil ogorčenje nad objavo urednika rubrike Am Schauplatz. Prepričan je bil, da je njegova izjava prestopila rdečo črto: "Kdor tako govori, sodeluje pri klasični antisemitski zmenjavi storilca in žrtve. Preganjanje Judov razlagajo kot nekakšno samopovzročeno zgodovino. To v posmeh žrtvam in legitimiziranje antisemitizma," je dejal Rosen.

Pritisk judovske skupnosti je nazadnje dosegel svoj namen, Kronen Zeitung je danes poročal, da je ORF na koncu prekinil sodelovanje z Robertom Gordonom. Kot dodaja avstrijski časnik, je bila odločitev po navedbah ORF obojestranska. "Globoko obžalujem, da sem napisal stavek, ki ga nikomur ne bi dovolil, da ga preizprašuje. Ta stavek je v nasprotju z vsem, za kar sem se zavzemal v svojem zasebnem in poklicnem življenju," se je Gordon nato posul s pepelom.