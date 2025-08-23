Svetli način
Tujina

Stavek na Facebooku je avstrijskega urednika stal službe

Dunaj, 23. 08. 2025 11.28 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
0

Urednik avstrijske javne radiotelevizije se zaradi objave na družbenih omrežjih sooča z obtožbami o antisemitizmu, so na začetku tedna potrdili na ORF. V objavi, ki je bila pozneje izbrisana, je namreč zapisal: "Če bi bil jaz 2000 let žrtev, bi se moral počasi vprašati, zakaj." Iz judovske skupnosti v Avstriji se je usul plaz kritik in urednik je nazadnje izgubil službo.

V svojem sporočilu pred nekaj dnevi so na ORF v imenu generalnega direktorja Rolanda Weißmanna zapisali, da preučujejo morebitne disciplinske posledice. "ORF obsoja vsebino objave kot popolnoma nesprejemljivo," so dodali glede torkovega zapisa njihovega sodelavca.

Poslopje ORF
Poslopje ORF FOTO: AP

Na noge je takoj skočila judovska skupnost v Avstriji, oglasili so se vidni člani. Oskar Deutsch je obsodbo ORF označil za "pomembno", a je dejal, da je potrebno več: "Zagotoviti je treba, da novinarji pri ORF delujejo pošteno, objektivno in ne širijo antisemitskih stereotipov," je poudaril. Tudi Elie Rosen je izrazil ogorčenje nad objavo urednika rubrike Am Schauplatz. Prepričan je bil, da je njegova izjava prestopila rdečo črto: "Kdor tako govori, sodeluje pri klasični antisemitski zmenjavi storilca in žrtve. Preganjanje Judov razlagajo kot nekakšno samopovzročeno zgodovino. To v posmeh žrtvam in legitimiziranje antisemitizma," je dejal Rosen.

Pritisk judovske skupnosti je nazadnje dosegel svoj namen, Kronen Zeitung je danes poročal, da je ORF na koncu prekinil sodelovanje z Robertom Gordonom. Kot dodaja avstrijski časnik, je bila odločitev po navedbah ORF obojestranska. "Globoko obžalujem, da sem napisal stavek, ki ga nikomur ne bi dovolil, da ga preizprašuje. Ta stavek je v nasprotju z vsem, za kar sem se zavzemal v svojem zasebnem in poklicnem življenju," se je Gordon nato posul s pepelom.

ORF urednik Am schauplatz Robert Gordon antisemitizem
