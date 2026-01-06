Naslovnica
Tujina

Stavil na aretacijo Madura in zaslužil skoraj pol milijona dolarjev

Washington, 06. 01. 2026 13.50 pred 2 urama 2 min branja 19

Avtor:
M.P.
Nicolas Maduro

Aretacija venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je nekomu prinesla bajen zaslužek. Na enem od ameriških trgov napovedi je namreč anonimni vlagatelj stavil na njegovo aretacijo in s tem zaslužil skoraj pol milijona dolarjev. Stave na Madurovo aretacijo so se sicer v noči pred njegovim zajetjem bistveno povečale, kar bi lahko nakazovalo na morebitno izkoriščanje notranjih informacij s strani oseb, ki so bile seznanjene s tajno operacijo.

Le nekaj ur, preden je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da so ameriške sile v operaciji Absolutna odločnost zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegovo soprogo Cilio Flores, so se na ameriškem trgu napovedi, ki temelji na kriptovalutah, Polymarket, začeli nenadoma dvigati vložki na trditev, da bo voditelj Venezuele še do konca januarja ostal brez oblasti.

Slednje je sprožilo ugibanja, ali je morda nekdo, ki je bil seznanjen z ameriško operacijo, na ta način poskrbel za lasten dobiček. Kot poroča BBC, je anonimni vlagatelj, ki se je platformi pridružil prejšnji mesec, na aretacijo Madura stavil dobrih 32.500 dolarjev (dobrih 27.800 evrov) ter kasneje zaslužil kar 436.000 dolarjev (dobrih 372.600 evrov).

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
FOTO: AP

"Ta stava ima vse značilnosti trgovanja, ki temelji na notranjih informacijah," je za CBS povedal izvršni direktor Better Markets, nestrankarske skupine, ki se zavzema za finančno reformo, Dennis Kelleher.

Peščica drugih uporabnikov Polymarketa je sicer s stavami na Madurovo prijetje prav tako zaslužila več deset tisoč dolarjev.

Podatki Polymarketa kažejo, da so sicer vlagatelji v petek, 2. januarja, popoldne verjetnost Madurovega odhoda ocenili le na 6,5 odstotka. Te številke so se malo pred polnočjo dvignile na okoli 11 odstotkov in se v zgodnjih jutranjih urah 3. januarja še povečale.

Izkoriščanje notranjih informacij za osebni zaslužek?

Morebitno izkoriščanje notranjih informacij za osebni zaslužek sicer moti številne zakonodajalce. Demokratski kongresnik Ritchie Torres je v ponedeljek predstavil zakon, ki želi vladnim uslužbencem prepovedati trgovanje na napovednih trgih, če imajo "bistvene nejavne informacije" v zvezi z določeno stavo.

Trgovanje na podlagi notranjih informacij je na borzi nezakonito, vendar pa je na trgih napovedi manj predpisov.

Preberi še Maduro in njegova žena sta se izrekla za nedolžna

Tiskovni predstavnik Kalshija je dejal, da spletno mesto za napovedi "izrecno prepoveduje trgovanje na podlagi notranjih informacij v kakršni koli obliki, vključno s trgovanjem vladnih uslužbencev na trgih napovedi, povezanih z vladno dejavnostjo".

Napovedni trgi so v zadnjih letih v ZDA postali bolj priljubljeni, saj podjetja, kot sta Polymarket in Kalshi, uporabnikom omogočajo stave na različnih področjih – od športa do politike.

Panoga se je pod Bidnovo administracijo soočala z drobnogledom regulatorjev, a je bila med Trumpovim predsedovanjem deležna milejšega pregleda. Svetovalne funkcije pri Kalshiju in Polymarketu opravlja predsednikov sin Donald Trump ml.

nicolas maduro stava zda venezuela trgi napovedi

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
06. 01. 2026 16.41
Polymarket stave pravijo, da ima SDS 81% verjetnost zmage na volitvah. Vplačujte, kdor misli drugače.
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
06. 01. 2026 16.17
Amerika je daleč najmočnejša..Rusija je odprla pandorino skrinjico in Trump bo to izkoristil. Grenlandija bo postala od usa.. kdo si bo upal nasprotovati??? cela evropa nima moči za pol amerike...Rusi in kitajci pa da se ne bodo vmešavali bodo dobili ukrajino del latvije litve ....taiwan... TAKO JE PAČ POSTALO KOT PRED 2000 LETI NAJMOČNEJŠI ZMAGA PORAZENEC GRE ZA HLAPCA IN NOVODOBNEGA SUZNJA
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
06. 01. 2026 16.16
Tle je ubistvu pokazal, da je Putič zanj vajenec. On se 4 leta matra proti obubožani Ukrajini na začetku...zdej pa opremljeni s starim zahodnim orožjem...pa caplja...mal naprej pa tud nazaj...porabi vojakov ogromno....pa še so novi vpoklici na vidiku. Trump, je pa Venezuelo povozil v pol ure(To kar ti delaš 4 leta pa nič ne narediš...jaz v pol ure končam)...Pa ruskoti so jim prodali pa darovali za 20 milijard orožja. S tem, da so Madurota varovali Kubanski vojaki pa še Wagnerjevci. Pa dokazal je, da med ruskimi zavezniki ne velja dogovora...da ščitijo hrbet druga drugi. Rusija se je že leta predstavljala kot neka protiutež ameriški moči...ampak je tole v Venezueli pokazalo, da Rusija ne more zaščititi niti svojih najbližjih partnerjev....kaj šele, da bi bila kaka protiutež. BZV. Vi pa še nasedajte tem troll farmarjem , ki fopajo poste o vsemogočni....rusiji.
Odgovori
+1
2 1
jaka
06. 01. 2026 16.15
Ti američani imajo res srečo. Kjerkoli se pojavijo in sejejo demokracijo, naletijo na nafto!
Odgovori
+2
2 0
hansola
06. 01. 2026 16.14
''NEKOMU'' a vi ste resni portal??? VSI že vemo, da je to bil ali Donald ali Barron
Odgovori
0 0
patroljub
06. 01. 2026 16.06
Najbolj žalostno je to, da je diktator ugrabil diktatorja, in svet se vrti naprej....
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
06. 01. 2026 15.44
najbilj smešno se mi zdi to, da so Američani prepričani in mislijo, da je Trumpu mar za američane! Briga tega žida za američane, nafta in minerali v Venezueli so bolj pomembni!
Odgovori
+0
3 3
Gašper 94
06. 01. 2026 15.56
Meni pa se bolj smesno to da komentira nekdo ki ne razume trenutne situacije in ne razume kaj je trump s to potezo dosegel za americane.
Odgovori
+4
5 1
Gašper 94
06. 01. 2026 15.58
Se bolj smesno pa to da ne razume kam je do sedaj sla ta nafta in minerali? In kam se bo po posredovanju trampa to bogastvo preusmerilo?
Odgovori
+3
4 1
Blue Dream
06. 01. 2026 16.01
Wolfman tudi meni se smiljo. Ubogi buksli
Odgovori
+1
1 0
patroljub
06. 01. 2026 16.05
Najbolj žalostno je to, da je diktator ugrabil diktatorja, in svet se vrti naprej.....
Odgovori
+0
1 1
hansola
06. 01. 2026 16.17
Očitno TI ne razumeš kaj je s tem dosegel. Boš pa kmalu zvedel. Za Američane? Haha, si komedijant, za Chevron, tu ne bo šlo ENEGA CENTA za američane, Trump je malo pred tem ZAVRNIL predlog univerzalnega davka, ki gaj e potrdilo 105 držav!!! Kar poemni, da bo Chevron pumpal denar v davčne oaze, ker Trump to dovoljuje!
Odgovori
0 0
Gašper 94
06. 01. 2026 16.39
S to izjavo o univerzalnem davku si samo jasno nakazal da ne razumes nic. In tudi ne kaj ta davek prinese. In je prav da je proti ker to nebi veljalo samo za miljardne firme ampak za vse! Torej poleg vseh davkov ki jih placujemo, inflacija ki je skriti davek, bi ti se en davek placeval svetovni centralni banki? Ki deluje kot samostojan drzava brez zemlje, torej ga ni pristojnega sodisca za njihove kraitve. Niti niso transparenti. Hkrati se pa zmisljujo kako bomo mi ziveli. A to se ti zdi ok? Se ena vlada nad slovensko in nad evropsko? Kdaj so drzave se nas denar ucinkovito in transparentno porabile? Samo slepo berete zgodbe ki vam jih mediji pisejo namesto da bi se vsedli, odprli zakon in prebrali kaj dejansko pomeni. Ali pa pogledali podatke kaj zdaj ta nafat in minerali ki so jih dobili pomeni za ameriski trg? Hkrati pa si pozabil da je chevron javna delniksa druzba v kateri imajo 30% mali delnicarji. Tako da bodo dobili nekaj americani. Nekaj pa zaradi cenejse nafte.
Odgovori
+1
1 0
Gašper 94
06. 01. 2026 16.43
Se bolj je pa smesno to da od kar je trump na oblasti cene nafte padajo. Torej ze eno leto cene nafte padajo. Medtem ko so med prejsnjo bidnovo vlado iz 30$ na sodce smo prisli na 140$ na sodcek. Tako da ocitno trump nekaj dela prav in vec ve kot ti.
Odgovori
0 0
Blue Dream
06. 01. 2026 15.39
Da ni Barron vplačal stave
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
06. 01. 2026 15.39
je vlekel na ušesa
Odgovori
+3
3 0
Skinwalker
06. 01. 2026 15.30
Slučajno je ali so stavili..dajte no..
Odgovori
+2
2 0
Blue Dream
06. 01. 2026 15.28
Izgleda je imel notranje informacije ki so bile boljše od stavnice. Torej gre za goljufijo
Odgovori
+5
5 0
AugustLandmesser
06. 01. 2026 15.21
sedaj bo desničar kriminalec, lopov in zločinec trump sebi dal 50 miljonov nagrade, ki je bila razpisana za Madura.....
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
