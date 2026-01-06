Stavil na aretacijo Madura in zaslužil skoraj pol milijona dolarjev

Le nekaj ur, preden je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da so ameriške sile v operaciji Absolutna odločnost zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegovo soprogo Cilio Flores, so se na ameriškem trgu napovedi, ki temelji na kriptovalutah, Polymarket, začeli nenadoma dvigati vložki na trditev, da bo voditelj Venezuele še do konca januarja ostal brez oblasti. Slednje je sprožilo ugibanja, ali je morda nekdo, ki je bil seznanjen z ameriško operacijo, na ta način poskrbel za lasten dobiček. Kot poroča BBC, je anonimni vlagatelj, ki se je platformi pridružil prejšnji mesec, na aretacijo Madura stavil dobrih 32.500 dolarjev (dobrih 27.800 evrov) ter kasneje zaslužil kar 436.000 dolarjev (dobrih 372.600 evrov).

Nicolas Maduro FOTO: AP

"Ta stava ima vse značilnosti trgovanja, ki temelji na notranjih informacijah," je za CBS povedal izvršni direktor Better Markets, nestrankarske skupine, ki se zavzema za finančno reformo, Dennis Kelleher. Peščica drugih uporabnikov Polymarketa je sicer s stavami na Madurovo prijetje prav tako zaslužila več deset tisoč dolarjev. Podatki Polymarketa kažejo, da so sicer vlagatelji v petek, 2. januarja, popoldne verjetnost Madurovega odhoda ocenili le na 6,5 odstotka. Te številke so se malo pred polnočjo dvignile na okoli 11 odstotkov in se v zgodnjih jutranjih urah 3. januarja še povečale.

Izkoriščanje notranjih informacij za osebni zaslužek?

Morebitno izkoriščanje notranjih informacij za osebni zaslužek sicer moti številne zakonodajalce. Demokratski kongresnik Ritchie Torres je v ponedeljek predstavil zakon, ki želi vladnim uslužbencem prepovedati trgovanje na napovednih trgih, če imajo "bistvene nejavne informacije" v zvezi z določeno stavo. Trgovanje na podlagi notranjih informacij je na borzi nezakonito, vendar pa je na trgih napovedi manj predpisov.