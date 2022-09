Stavka francoskih kontrolorjev prizadela na stotine letov po Evropi

Člani največjega francoskega sindikata kontrolorjev zračnega prometa (SNCTA) so pričeli s stavko ob 6. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Sindikat je pozval k stavki po tem, ko so pogajanja z vlado o višjih plačah zastala. Kot opozarjajo, inflacija zmanjšuje njihovo kupno moč.

Paris Aeroport, ki ima v lasti in upravljanju 14 letališč na območju Pariza, je že v četrtek opozoril, da pričakuje občutne zamude in številne odpovedi letov. Letalski prevoznik Air France je med drugim odpovedal več kot polovico letov na kratke in srednje razdalje.

Zmanjšano je tudi število letov v francoskem zračnem prostoru. Nizkocenovnik Ryanair je za petek odpovedal 420 letov po vsej Evropi, njegov konkurent Easyjet pa je opozoril na daljše zamude in motnje v prometu.