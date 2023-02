Stavka na letališčih zaključena, še vedno pa posamezne odpovedi in zamude

Na največjem nemškem letališču v Frankfurtu so povedali, da je pričakovati še posamezne zamude in odpovedi letov. Za normalizacijo delovanja bo zaradi precejšnjega števila letov, ki so med stavko izostali, potreben dodaten čas, tako da bi lahko določene posledice občutili tudi v nedeljo.

Tudi na letališču v Münchnu so povedali, da je obratovanje steklo normalno in da ni predvidenih s stavko povezanih odpovedi. Tam je sicer stavka potekala zadnji dan pred počitnicami na Bavarskem. Pred varnostnim pregledom se sicer na obeh letališčih vijejo dolge vrste ljudi.

Obratovanje frankfurtskega letališča je znova steklo ob 5. uri, za danes pa je predvidenih več pristankov in poletov kot običajno. Odpovedali so sicer 53 od okoli 1150 predvidenih letov. Del petkovih odpovedi pa bodo skušali nadomestiti z večjimi letali.

Zaradi stavke so bile v petek odpovedane tudi povezave z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer oba prihoda in odhoda nemškega prevoznika Lufthansa na liniji s Frankfurtom ter prihod in odhod Lufthanse na liniji z Münchnom. Danes so vsi ti leti predvideni.

Kot je namreč razvidno s spletne strani ljubljanskega letališča, je dopoldne odletelo letalo v Frankfurt, zgodaj popoldne je predviden tudi let v München, prav tako je dopoldne pristalo letalo iz Frankfurta, zgodaj popoldne pa je predviden prihod iz Münchna.

Stavka je sicer posledica nesoglasij med sindikalisti ter nemškimi zveznimi in lokalnimi oblastmi pred novim krogom pogajanj o enoletni kolektivni pogodbi za javne uslužbence, napovedani za 22. in 23. februar. Sindikata Verdi in Dbb za približno 2,5 milijona javnih uslužbencev zahtevata 10,5-odstotno zvišanje plač oz. najmanj 500 evrov višje plače.