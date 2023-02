Stavka na nemških letališčih: odpovedanih več kot 2000 letov, tudi v Ljubljano

Stavka se bo po napovedih sindikata Verdi v mestih Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München in Stuttgart začela v petek zjutraj, končala pa v soboto zvečer. Po izračunih ADV bo odpovedanih 2340 domačih in mednarodnih letov. "Dejstvo, da bo v petek posledice konflikta čutilo več kot 295.000 letalskih potnikov, ni razumno. Rešitve je treba poiskati za pogajalsko mizo, ne pa na hrbtih potnikov," je dogajanje komentiral izvršni direktor ADV Ralph Beisel.

Po dogovoru sicer ne bodo ovirani leti letal, namenjenih dostavi pomoči v Turčijo in Sirijo, ter leti z visokimi udeleženci varnostne konference v Münchnu, so zatrdili organizatorji akcije.

Na letalskem vozlišču Frankfurt je bilo za petek napovedanih 1005 prihodov in odhodov letal. Zaradi stavke bo na škodi 137.000 potnikov, so sporočili iz upravljalca letališča Fraport. Upravljalec letališča v Hamburgu medtem poroča o 32.000 prizadetih potnikih, v Münchnu o spremembah pri 700 prihodih in odhodih, v Stuttgartu pa o negativnih posledicah za 162 letov in 20.000 potnikov.

Zaradi stavke so odpovedane tudi povezave z Brnikom, in sicer oba prihoda in odhoda nemškega prevoznika Lufthansa na liniji s Frankfurtom ter prihod in odhod Lufthanse na liniji z Münchnom. "Ker je vezan na prihod letala prejšnji dan, je odpovedan tudi sobotni jutranji odhodni let Lufthanse v Frankfurt," so pojasnili v upravljalcu ljubljanskega letališča Fraport Slovenija.